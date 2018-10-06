كأس زايد: مواجهتان قويتان أمام الوداد والرجاء

أوعنا بلعيد

كشفت قرعة دور ثمن النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال في كرة القدم، التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، عن مواجهة فريق الوداد الرياضي لمنافسه النجم الساحلي التونسي، في "ديربي" مغاربي مثير، فيما يواجه الرجاء الرياضي منافسه الإسماعيلي المصري.

وسيخوض الوداد الرياضي مباراة الذهاب أمام جماهيره بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن يخوض لقاء الإياب بتونس، فيما سيلعب الرجاء لقاء الذهاب بمصر ويجري مباراة الإياب بملعبه بالدار البيضاء، وسيستفيد النسور الخضر من عامل خوض لقاء الإياب وسط جماهيرهم.

وأوقعت القرعة ممثل الكرة الإماراتية "الوصل" في مباراة صعبة أمام الأهلي المصري، فيما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة الوحيدة التي تجمع بين فريقين من بلد واحد برسم هذا الدور، على أن يواجه النفط العراقي نظيره الهلال السعودي.

وسيعود الصراع السعودي والجزائري إلى الواجهة؛ إذ يلتقي مولودية الجزائر نظيره النصر بلاعبيه المغربيين نور الدين مرابط وعبد الرزاق حمد الله، فيما سيلعب الإطار المغربي رشيد الطاوسي وفريقه وفاق سطيف ضد أهلي جدة، في حين يواجه اتحاد العاصمة منافسه المريخ السوداني.

ومثل فريق الوداد بمراسيم القرعة مديره الرياضي الجديد مانويل توسي، رفقة أحد أعضاء المكتب المسير للفريق الأحمر، فيما اختارت إدارة الرجاء عبد السلام حنات، الرئيس السابق عضو المكتب المسير، لتمثيل النسور.

وهذه نتائج القرعة:

المريخ السوداني ≠ اتحاد العاصمة الجزائري

النصر السعودي ≠ مولودية الجزائر

الأهلي المصري ≠ الوصل الإماراتي

الوداد الرياضي ≠ النجم الساحلي التونسي

الهلال السعودي ≠ النفط العراقي

الإسماعيلي المصري ≠ الرجاء الرياضي

الاتحاد السكندري ≠ الزمالك المصري

وفاق سطيف الجزائري ≠ الأهلي السعودي

يشار إلى أن الفرق المذكورة أولا ستلعب مباريات الذهاب على أرضها، وكما هو مقرر ستستمر منافسة دور الثمن حتى نهاية العام الجاري وستلعب المواجهات الثمانية بنظام الذهاب والإياب.