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الرئيسية | رياضة | رونالدو يتهم ريال مدريد بتوريطه في قضية اغتصاب سيدة أمريكية

رونالدو يتهم ريال مدريد بتوريطه في قضية اغتصاب سيدة أمريكية

رونالدو يتهم ريال مدريد بتوريطه في قضية اغتصاب سيدة أمريكية
أوعنا بلعيد
السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:35

اتهم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، فريقه السابق ريال مدريد بتدبير كل الأزمات التي يمر بها حاليا، لا سيما اتهامه باغتصاب سيدة أمريكية "كاثرين مايورغا" عام 2009، بعد أن أعيدت القضية إلى العلن عقب خروجه من فريق الميرنغي.

ووفقا لما نشرته صحيفة" لوريبابليكا الإيطالية"، فإن المهاجم البرتغالي يتهم النادي الملكي وإدارته بالوقوف خلف الأحداث التي يعيشها مؤخرا، وأن الريال له يد في قضية الاغتصاب التي اتهم بها الهداف التاريخي للميرنغي.

وأضاف المصدر ذاته أن كريستيانو رونالدو متأكد من كون إدارة الريال تحاول إسقاطه في العديد من المتاعب، كما أن فيلورتينو بيريز، رئيس الريال، هو من يقف خلف ضياع جائزتي الأفضل في أوروبا والعالم منه، وكذا تعرضه لطرد قاس في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية أمام نادي فالنسيا.

واضطر النجم البرتغالي إلى مغادرة فريق ريال مدريد، لا سيما عقب انهيار علاقته بشكل كامل مع رئيس النادي بعد اتهامه بالتهرب الضريبي ورفض النادي الملكي ورئيسه مساعدته ودعمه.

ويعيش كريستيانو أياما صعبة عقب تواصل تداعيات اتهامه بالاغتصاب؛ ففي أحدث التطورات، أزالت شركة "EA Sports" الراعية للاعب صوره من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا التصرف لا يعني نية للتخلي عن خدمات رونالدو، ولكن تم تحديث المنصات "من أجل أمور تسويقية معينة".

وعقبت شركة "نايكي" العملاقة، التي تعتبر الراعي الرسمي لرونالدو، على اتهامه بالاغتصاب بالقول: "نشعر بقلق عميق من هذه المزاعم، وسنستمر في مراقبة الوضع عن كثب".

من جانبه، تلقى كريستيانو دعم فرناندو غوميز، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وفرناندو سانتوس، مدرب المنتخب الأول، إزاء الدعوى التي أقيمت ضده، فيما أبرز مارسيلو دي سوسا، الرئيس البرتغالي، الدور الرياضي والوطني للاعب مخاطبا وسائل الإعلام خلال إحدى فعاليات يوم تأسيس الجمهورية البرتغالية بالقول: "لا أغير الفكرة حول الدور الرياضي والوطني لشخص يتعرض اليوم لأمور خاصة بالقضاء، وعاش في بلدنا، وأطالب بتحرك القضاء وانتظار انتهاء القضية لاستخلاص النتائج".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو نفى كل الاتهامات التي وجهت إليه في قضية الاغتصاب، مشيرا إلى أن ضميره هادئ ومرتاح وينتظر حكم القضاء، بعدما أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية إعادة فتح التحقيقات حول الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - غير داوي السبت 06 أكتوبر 2018 - 18:00
بيريز هو ترامب جديد ههههه 9 سنين عادت القضية من جديد هناك يد خبيتة في القضية مع ايام سوف نعرف
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0
2 - KITAB السبت 06 أكتوبر 2018 - 18:02
ممكن جداً، سيما بعد أن تركت مغادرته إلى جيوفانتيس فراغا كبيراً في صفوف ريال مدريد والذي ستحصد من ورائه الهزائم المتتالية، وتحياتي
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1
3 - ريالي السبت 06 أكتوبر 2018 - 18:03
كل جوائزك كانت بفضل بيريز الآن انت لوحدك وداعا الجوائز الفردية
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