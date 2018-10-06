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الرئيسية | رياضة | ريال مدريد يحصد هزيمة جديدة أمام مضيفه ألافيس

ريال مدريد يحصد هزيمة جديدة أمام مضيفه ألافيس

ريال مدريد يحصد هزيمة جديدة أمام مضيفه ألافيس
هسبريس - إفي
السبت 06 أكتوبر 2018 - 19:45

فاز ديبورتيفو ألافيس اليوم على ضيفه ريال مدريد بهدف قاتل نظيف في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني في المباراة التي احتضنها ملعب مينديزوروزا.

وقدم ريال مدريد مستوى غاية في السوء حيث ظهر الفريق مفككا دون أي أنياب حقيقية أمام مرمى الخصم في ظل استحواذ سلبي على الكرة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بـ"الضربة القاضية" (ق90+5) بعد ركنية فشل دفاع النادي الملكي في التعامل معها حولها مانويل غارسيا برأسه إلى داخل الشباك.

وتعد هذه رابع مباراة على التوالي في كل المسابقات يفشل فيها ريال مدريد في تحقيق الفوز بل والتسجيل، والثالثة على التوالي في الدوري.

وبخسارة ريال مدريد تجمد رصيده عند 14 نقطة وهو نفس رصيد برشلونة المتصدر الذي سيحل غدا ضيفا ثقيلا على فالنسيا في ملعب ميستايا.

من جانبه تمكن ألافيس بهذه الطريقة من تحقيق فوزه الرابع في المسابقة ليرفع رصيده هو الآخر إلى 14 نقطة في المركز الثالث بصورة مؤقتة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hicham السبت 06 أكتوبر 2018 - 19:54
viva Ronaldo
هنا ظهرت مكانة أسطورة ريال مدريد في أوجها مع zidan. و هتا هو عاق و علق
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16
2 - تايكة غرماد السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:03
مرة اخرى يتبين عبث وضعف المهاجم المحظوظ العاهة المنفوخ عندما ذهب رونالدوا افتضح أمره رغم تطبيل وتهليل وساءل إعلام فرنسا ومظلة مواطنه زيدان وعبث الرءيس بيريز ولا زال يلعب أساسيا بغرابة وتساؤل الجميع عن جدوى هذا الأسرار . الريال دخل في نفق مظلم مع هذه العاهة
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12
3 - نبيل السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:32
من يقول أن الدون وجوده كعدمه في ريال مدريد...كاااذب وغبي
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4
4 - Marok السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:39
برشلونة فاز و الريال في القاع
برشلونة خسر و الريال في القاع
برشلونه تعادل و الريال في القاع
برشلونة منقوص مبارة و الريال في القاع
هههههههههههههههه
اللهم لا شماته
مكتوب عليكم العذاب في عصر الكتلان و الصدارة لديها اصاحبها
حلم الصدارة لدقيقة واحدة فقط مستمر لمدى البعد الطويل ههههههههه
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-6
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