ريال مدريد يحصد هزيمة جديدة أمام مضيفه ألافيس

هسبريس - إفي

فاز ديبورتيفو ألافيس اليوم على ضيفه ريال مدريد بهدف قاتل نظيف في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني في المباراة التي احتضنها ملعب مينديزوروزا.

وقدم ريال مدريد مستوى غاية في السوء حيث ظهر الفريق مفككا دون أي أنياب حقيقية أمام مرمى الخصم في ظل استحواذ سلبي على الكرة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بـ"الضربة القاضية" (ق90+5) بعد ركنية فشل دفاع النادي الملكي في التعامل معها حولها مانويل غارسيا برأسه إلى داخل الشباك.

وتعد هذه رابع مباراة على التوالي في كل المسابقات يفشل فيها ريال مدريد في تحقيق الفوز بل والتسجيل، والثالثة على التوالي في الدوري.

وبخسارة ريال مدريد تجمد رصيده عند 14 نقطة وهو نفس رصيد برشلونة المتصدر الذي سيحل غدا ضيفا ثقيلا على فالنسيا في ملعب ميستايا.

من جانبه تمكن ألافيس بهذه الطريقة من تحقيق فوزه الرابع في المسابقة ليرفع رصيده هو الآخر إلى 14 نقطة في المركز الثالث بصورة مؤقتة