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الرئيسية | رياضة | معاناة بايرن ميونيخ تتواصل في الدوري الألماني

معاناة بايرن ميونيخ تتواصل في الدوري الألماني

معاناة بايرن ميونيخ تتواصل في الدوري الألماني
هسبريس - متابعة
السبت 06 أكتوبر 2018 - 19:50

تواصلت معاناة بايرن ميونخ حيث خسر أمام ضيفه بورسيا مونشنغلادباخ، اليوم السبت، مسجلا الهزيمة الثانية على التوالي مع فشله تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات.

ولم يذق بايرن طعم النصر في آخر ثلاث مباريات بالدوري المحلي حيث تعادل مع أوغسبورج 1-1 بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية في البوندسليغا ثم خسر على ملعب هيرتا برلين 0-2 قبل أن يخسر اليوم أمام غلادباخ، هذا بجانب تعادل النادي البافاري مع أياكس أمستردام الهولندي 1-1 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وحسم مونشنغلادباخ الفوز منذ الدقائق الأولى للمباراة حيث تقدم الفرنسي الحسن بليا بهدف للفريق الضيف في الدقيقة العاشرة ثم أضاف لارس ستيندل الهدف الثاني في الدقيقة 16. وقبل دقيقتين من نهاية المباراة تكفل باتريك هيرمان بتسجيل الهدف الثالث لغلادباخ.

الفوز رفع رصيد مونشنغلادباخ إلى 14 نقطة ليتقدم إلى وصافة البوندسليغا بفارق ثلاث نقاط خلف دورتموند المتصدر وتوقف رصيد بايرن عند 13 نقطة في المركز الخامس، لتزداد معاناة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي أصبح قريبا من الإقالة.

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