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الرئيسية | رياضة | الوداد الفاسي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش

الوداد الفاسي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش

الوداد الفاسي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش
هسبريس من الرباط
السبت 06 أكتوبر 2018 - 18:17

تأهل فريق الوداد الفاسي لنصف نهاية كأس العرش لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري، بعد فوزه اليوم السبت على مضيفه سطاد المغربي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الشهود بالرباط، برسم دور ربع النهاية.

وسجل أهداف وداد فاس كل من عز الدين بالة (د39)، وأيوب غلاف ضد مرماه (د50)، وحمزة فضال (د56)، فيما وقع هدفي سطاد المغربي المهدي أهلان (د53)، والمهدي الكتام (د64).

ويلتقي الوداد الفاسي في دور نصف النهاية مع الفائز في المباراة التي ستجمع غدا الأحد بين سريع وادي زم وضيفه الرجاء البيضاوي.

وكان فريق الوداد الفاسي قد تأهل لدور ربع النهاية بعد فوزه على أولمبيك الدشيرة بالضربات الترجيحية (5-4)، فيما تأهل سطاد المغربي على حساب الاتحاد الزموري للخميسات (1-0).

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