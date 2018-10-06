24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:22
|13:21
|16:35
|19:09
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رسائل "كبور" تفضح تناقضات المجتمع المغربي في عرض ساخر
- حالة إنسانية جد مؤثرة
- السفير البريطاني وكونفليونس
- آسفي المدينة التي تُنتج الثروة ولا تستفيد منها
- بنسعيدي في مواجهة مرميد
رونالدو يتهم ريال مدريد بتوريطه في قضية اغتصاب سيدة أمريكية (5.00)
وجدة الشعراء .. "رحلة الهايكو" من اليابان إلى شرق المملكة (5.00)
- بنصديق: هاري يخاف صعود الحلبة .. صلاحيته الرياضية منتهية - (106)
- العثماني يشبّه التراشق الحكومي بالخلافات الزوجية: نتخاصم ولا نفترق - (75)
- مجلس النواب يعزل مستفيدا من خمسة ملايين لأداء مناسك "حج وهمي" - (71)
- صياد "الساحرات" يثيرُ سجالاً بين المغاربة حول "ظاهرة الشعوذة" - (65)
- إيحاءات جنسية في كتاب مدرسي تستنفر وزارة التربية الوطنية - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوداد الفاسي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش
تأهل فريق الوداد الفاسي لنصف نهاية كأس العرش لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري، بعد فوزه اليوم السبت على مضيفه سطاد المغربي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الشهود بالرباط، برسم دور ربع النهاية.
وسجل أهداف وداد فاس كل من عز الدين بالة (د39)، وأيوب غلاف ضد مرماه (د50)، وحمزة فضال (د56)، فيما وقع هدفي سطاد المغربي المهدي أهلان (د53)، والمهدي الكتام (د64).
ويلتقي الوداد الفاسي في دور نصف النهاية مع الفائز في المباراة التي ستجمع غدا الأحد بين سريع وادي زم وضيفه الرجاء البيضاوي.
وكان فريق الوداد الفاسي قد تأهل لدور ربع النهاية بعد فوزه على أولمبيك الدشيرة بالضربات الترجيحية (5-4)، فيما تأهل سطاد المغربي على حساب الاتحاد الزموري للخميسات (1-0).