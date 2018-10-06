شالكه الألماني يغادر منطقة الهبوط بمشاركة منديل

أوعنا بلعيد

حقق فريق شالكه لكرة القدم فوزه الثاني في مسابقة الدوري الألماني الممتاز، بهدفين دون رد، على حساب مضيفه فورتونا دوسلدورف، برسم الجولة السابعة من "البوندسليغا".

وسجل الهدف الأول للفريق الزائر اللاعب الأمريكي وستون مكيني في الدقيقة 48؛ خمس دقائق بعد ذلك أضاف زميله غويدو برغشتالر الهدف الثاني في الدقيقة 53، لينتهي اللقاء الذي احتضنه ملعب إسبريت أرينا بفوز شالكه الثمين وحصوله على النقاط الثلاث التي مكنته من الهروب من المركز الأخير.

وعاد الدولي المغربي حمزة منديل للمشاركة كأساسي في مباريات ناديه بعد اقتناع مدربه الشاب دومينكو توديسكو بإمكاناته ومستواه المتطور مباراة بعد أخرى.

وخاض المدافع المغربي الشاب رابع مواجهة كورقة أساسية، وقدم مردودا جيدا من الناحية الدفاعية، وتقدم نحو الهجوم مستغلا سرعته عبر الأطراف لتقديم الدعم الهجومي، لاسيما لزميله الأوكراني يفغن كونوبليانكا، الذي شكل معه ثنائيا منسجما.

وغاب النجم أمين حاريث عن المباراة بداعي الإصابة؛ كما سيحرم "أسود الأطلس" من خدماته في المباراة المرتقبة أمام جزر القمر، برسم الإقصائيات الإفريقية.

ويرى محللون أن حمزة منديل قدم أفضل مبارياته هذا الموسم أمام دوسلدورف، عقب تألقه دفاعيا والثقة التي بات يلعب بها، إذ تمكن من التصدي لثلاث هجمات واستعاد الكرة عن طريق الانزلاق في 3 مناسبات، كما قام بمراوغة ناجحة وأعطى تمريرات طويلة نحو الأمام ودافع ببسالة عن جهته اليسرى.

وأعطى توديسكو، مدرب شالكه، تعليماته للاعب بأن يكون حذرا وألا يندفع أكثر، لاسيما عقب حصوله على البطاقة الصفراء في الدقيقة 26، ليحصل على الإنذار الثالث خلال 4 مشاركات خاضها رفقة فريقه بداية الموسم الحالي.

وعقب نهاية اللقاء، حصل حمزة منديل على تقييم 7.1 في مؤشر هوسكوريد.

ورفع دورتموند رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند النقطة الخامسة في المركز السابع عشر.