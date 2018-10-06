24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. "بوديموس" يطالب بإطلاق سراح معتقلي الريف (5.00)

  2. رونالدو يتهم ريال مدريد بتوريطه في قضية اغتصاب سيدة أمريكية (5.00)

  3. حكيمي يتألق مع دورتموند في صدارة البوندسليغا (5.00)

  4. وجدة الشعراء .. "رحلة الهايكو" من اليابان إلى شرق المملكة (5.00)

  5. "المجتمع المدني" المُفْتَرىَ عليه بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نهضة بركان يعبر إلى نصف نهاية كأس العرش

نهضة بركان يعبر إلى نصف نهاية كأس العرش

نهضة بركان يعبر إلى نصف نهاية كأس العرش
هسبريس من الرباط
السبت 06 أكتوبر 2018 - 20:43

تأهل فريق نهضة بركان لنصف نهاية كأس العرش، بعد فوزه بميدانه على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين للاشيء، سجّلهما كل من العربي الناجي (د49)، وحمدي لعشير (د55)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على أرضية الملعب البلدي ببركان برسم دور ثمن النهاية.

وسيضرب فريق نهضة بركان في دور نصف النهاية موعدا مع الفائز في المباراة التي ستجمع مساء غد الأحد بين الوداد البيضاوي وأولمبيك آسفي بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

كما تأهل فريق الوداد الفاسي للدور ذاته، بعد فوزه في وقت سابق اليوم على مضيفه سطاد المغربي بثلاثة اهداف لهدفين، في المباراة التي احتضنها ملعب الشهود بالرباط.

وسجل أهداف وداد فاس كل من عز الدين بالة (د39)، وأيوب غلاف ضد مرماه (د50)، وحمزة فضال (د56)، فيما وقع هدفي سطاد المغربي المهدي أهلان (د53)، والمهدي الكتام (د64).

ويلتقي الوداد الفاسي في دور نصف النهاية مع الفائز في المباراة التي ستجمع غدا الأحد بين سريع وادي زم وضيفه الرجاء البيضاوي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.