نهضة بركان يعبر إلى نصف نهاية كأس العرش

هسبريس من الرباط

تأهل فريق نهضة بركان لنصف نهاية كأس العرش، بعد فوزه بميدانه على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين للاشيء، سجّلهما كل من العربي الناجي (د49)، وحمدي لعشير (د55)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على أرضية الملعب البلدي ببركان برسم دور ثمن النهاية.

وسيضرب فريق نهضة بركان في دور نصف النهاية موعدا مع الفائز في المباراة التي ستجمع مساء غد الأحد بين الوداد البيضاوي وأولمبيك آسفي بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

كما تأهل فريق الوداد الفاسي للدور ذاته، بعد فوزه في وقت سابق اليوم على مضيفه سطاد المغربي بثلاثة اهداف لهدفين، في المباراة التي احتضنها ملعب الشهود بالرباط.

وسجل أهداف وداد فاس كل من عز الدين بالة (د39)، وأيوب غلاف ضد مرماه (د50)، وحمزة فضال (د56)، فيما وقع هدفي سطاد المغربي المهدي أهلان (د53)، والمهدي الكتام (د64).

ويلتقي الوداد الفاسي في دور نصف النهاية مع الفائز في المباراة التي ستجمع غدا الأحد بين سريع وادي زم وضيفه الرجاء البيضاوي.