نجوم المنتخب الأرجنتيني يتوافدون على السعودية

هسبريس - د.ب.أ

وصل عدد من نجوم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إلى مطار "الملك خالد بالرياض"، الاثنين، يتقدمهم النجم باولو ديبالا وروبيرتو بيريرا والحارس سيرخيو روميرو، للمشاركة في "سوبر كلاسيكو" المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وتحتضن العاصمة الرياض بطولة رباعية ودية تجمع منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق إلى جانب المنتخب السعودي. ومن المقرر أن يستمر وصول لاعبي منتخب الأرجنتين إلى الرياض.

وكان رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ أعلن، في الثامن من الشهر الماضي، أن السعودية سوف تستضيف بطولة دولية رباعية ودية مطلع أكتوبر، يشارك فيها منتخبا البرازيل والأرجنتين مع المنتخب السعودي، إضافة لمنتخب رابع سيتحدد اسمه لاحقا.

وكتب آل الشيخ وقتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريده جاء فيها :"تم التوقيع على استضافة المملكة بطولة دولية رباعية مطلع شهر أكتوبر، بمشاركة البرازيل والأرجنتين والمنتخب السعودي بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريبا".

وأضاف آل الشيخ :"البطولة تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل".

ويستعد المنتخب السعودي لخوض بطولة كأس آسيا التي سوف تستضيفها الإمارات، وستقام خلال الفترة من الخامس من يناير المقبل وحتى الأول من فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا في النهائيات لأول مرة.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، أعرب أن أمنيته بتواجد منتخب مصر في الدورة الدولية الرباعية التي ستقام في السعودية ، إلا أن المنتخب المصري أعلن عدم مشاركته في تلك الدورة بسبب ارتباطه بمباريات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس امم أفريقيا.

وأشار آل الشيخ إلى أنها كانت فرصة جيدة للمنتخب المصري لمواجهة منتخبات كبرى إلى جانب الحصول على مليون دولار ومصاريف التنقلات والإقامة. بينما يلتقي المنتخب المصري أمام سوازيلاند يوم الثاني عشر من أكتوبر في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.