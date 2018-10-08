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الرئيسية | رياضة | غوارديولا يحدد ما يحتاجه صلاح ليضاهي أغويرو

غوارديولا يحدد ما يحتاجه صلاح ليضاهي أغويرو

غوارديولا يحدد ما يحتاجه صلاح ليضاهي أغويرو
أوعنا بلعيد
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 03:37

أشاد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بإمكانات مهاجمه الأرجنتيني سيرجي أغويرو ودوره الكبير في الخط الأمامي للسيتزن، وعن مقارنته بالدولي المصري محمد صلاح.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبور": "على الدولي المصري محمد صلاح استعادة مستواه الذي ظهر به في الموسم الماضي والاستمرار عليه لثماني وتسع سنوات مقبلة كي تتم مقارنته بالهداف إغويرو خلال تواجده بالبريميليغ".

وأضاف بيب غوارديولا: "محمد صلاح أصغر سنا، وقضى عامه الأول بإنجلترا رفقة فريق اتشيلسي؛ لذا ما زلنا سنراه في المستقبل، لكن اللاعب الذي يمتلك الجودة ليحرز 50 هدفا في الموسم دائما يستطيع تكرار ذلك، وهذه هي كرة القدم يوجد فيها ارتفاع المستوى وانخفاضه".

ودافع المدرب الإسباني عن محمد صلاح عقب نزول مستواه بداية الموسم الحالي، مؤكدا أنه لاعب ممتاز وسيعود لإحراز الأهداف في المستقبل رغم ما يمر به حاليا، مشيرا إلى أن لاعبه إغويرو بدوره يمر بمثل هذه اللحظات التي يعيشها صلاح ولا يسجل في بعض المباريات.

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