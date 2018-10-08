مديح يجرب 16 لاعبا محترفا أمام منتخب الكونغو

أوعنا بلعيد

اختار الإطار الوطني مصطفى مديح، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، قائمة مكونة من ثلاثة وثلاثين لاعبا للدخول في تربص إعدادي مغلق بالرباط، ابتداء من الإثنين 08 إلى غاية الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري، استعدادا لإقصائيات كأس إفريقيا 2021.

ووجه مصطفى مديح الدعوة إلى ستة عشر لاعبا محترفا بالدوريات الأوروبية، بينهم وجوه جديدة يتم المناداة عليها لأول مرة لحضور معسكر المنتخب، وستة لاعبين من أكاديمية محمد السادس، فيما تنشط باقي العناصر بأندية الفتح والوداد والرجاء والجيش الملكي والمغرب التطواني.

وقرر الطاقم التقني لمنتخب الفتيان، تحت إشراف المدير التقني ناصر لارغيت وبقيادة مصطفى مديح وزكرياء عبوب، استغلال تاريخ الاتحاد الدولي لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يومي السبت 13 والثلاثاء 16 أكتوبر بملعب الفتح بالرباط. وفي ما يلي اللائحة النهائية:

يوسف لغزال وأيمن وهاتي وعادل تحيف وحمزة بوسقل وعبد الله حيمود وعمر العمراني (أكاديمية محمد السادس)، وزكريا الدريوش وطه العشبيلي (المغرب التطواني)، ومهدي موباريك ومنتصر لهتيمي (الفتح الرياضي)، ومهدي لحظي ومحمد ربيع (الوداد الرياضي)، ومحمد سوبول وعبد الإله مذكور ويوسف لغزال وصلاح الدين اميلا (الرجاء الرياضي)، وأيوب لخليفي (الجيش الملكي).

وإلياس تميم (هيرتا برلين الألماني)، ويونس حيدا (أنتراخت فرانكفورت الألماني)، وإسماعيل صيباري (جانك البلجيكي)، وإيمين غزواني (فروزينون الإيطالي)، وأليسيو عبدون (براتو الإيطالي)، وإلياس شنتوف (سان فرانسيسكو الإسباني)، وإلياس شيرا (خيرونا الإسباني)، ورضى زرزيف (ليغانيس الإسباني)، وسامي الخيار (لوهافر الفرنسي)، ويانيس بغراوي (أوكسير الفرنسي)، وياسين كدار (كاين الفرنسي)، ويونس الحمدي (ديجون الفرنسي)، وجليل سعدي (بلاك بورن الإنجليزي)، ونور الدين تحبون (هيرينفين الهولندي)، ورضوان هنكوري (إكسيلسيور الهولندي)، وأيوب أشنهار (سيك سيناجوكي الفنلندي).