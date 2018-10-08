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الرئيسية | رياضة | بطل السباقات بناني: أهدي فوزي إلى الملك

بطل السباقات بناني: أهدي فوزي إلى الملك

بطل السباقات بناني: أهدي فوزي إلى الملك
أوعنا بلعيد
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:05

أهدى السائق المغربي مهدي بناني فوزه خلال اللفة الأخيرة بالسباق الثاني من جولة ووهان الصينية، ضمن بطولة العالم للسيارات السياحية "World Touring Car Cup"، بعد منافسة مثيرة مع الفرنسي أوريليان كومتي، (أهداه) إلى ملك المغرب محمد السادس الذي ساعده كثيرا ووفر له كل الإمكانات ليصبح سائقا محترفا.

وحسم مهدي بناني، بسيارته فولكسفاغن، السباق لصالحه في اللفة الأخيرة بعد منافسة شرسة ودراماتيكية أمام الفرنسي أوريليان كومتي، سائق بيجو، ليصبح المتسابق المغربي الفائز الثاني عشر في موسم 2018 بالسباق المنظم من أوسكارو.

واحتل أوريليان كومتي المركز الثاني، متقدما على ناثانيال بيرثون (أودي)، الذي صعد إلى منصة التتويج لأول مرة هذا العام ويعتبر من المرشحين للفوز باللقب.

وعبر مهدي بناني عن سعادته البالغة عقب تحقيقه الفوز السابع خلال مسيرته الاحترافية في بطولة العالم للسيارات، مؤكدا أن المنافسة كانت شرسة، قائلا: "سعيد جدا بهذا الفوز لأن بداية الأسبوع كانت صعبة جدا بالنسبة إلي".

وأضاف: "سيارتي كانت ثقيلة بزيادة وزن 60 كيلوغرام عن سيارة المنافس، حاولت جاهدا تحدي كل هذه الصعاب وبذلت 110 في المائة من مجهودي في الجولتين 12 و13 واقتربت من السائق الأول خلال آخر ثلاث لفات لأتجاوزه مستغلا الصعوبات التي عانى منها في آخر لفة. ورغم كل العقبات والتحديات، حققت الفوز".

وأهدى بناني فوزه إلى الملك محمد السادس، وقال: "أهدي هذا الفوز إلى الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وفر لي كل الإمكانات وساعدني كثيرا لأصبح سائقا محترفا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - احمد الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:12
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
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2 - هنيئا الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:23
هنيئا لبطلنا الورقي. اش طرا و جرا. ياكما كان بوحدو؟ 20عام ديال التباري يالله بطولة وحدة هرمنا
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3 - زكرياء المغربي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:38
مبروك عليك السيد مهدي بناني بهذا الفوز تحياتي لك عاش الملك
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4 - Hassan Sima الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:40
طبعا أگيد دعم مالي وسيارة ممتازة وتداريب مگثفة ستحصل على نتايج جيدة گلنا لدينا هـوايات رياضية لگن من يدعمك
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5 - Me again الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 09:51
المهم من السباقات هذه هي تطوير المحركات و الموطورات و الاَلات و تصميمها و هندستها و كذا تطوير هندسة البنيات التحتية من طرقات و انفاق و قناطر و أدوات و اليات النجدة و الإسعاف و الأمان و الأمن و تكوين اطر ميكانيكيين و مهندسين و بناءين و عمال النظافة و الإسعاف و عمال تعبيد الطرقات و البناء... و انتاج المعدات من الكاسكات و الملابس و الأحدية و النظارات و الاكسسوارات الاخرى و ترويجها و استهلاكها لنمو الاقتصاد و كذا الرفاهية... فهل المغرب و المغاربة يصنع شيء من كل هذا ام سيستوردها مقابل الطماطم و الليمون و الفوسفاط و الأسماك و البترول و الغاز في حالة الدول المتخلفة المنتجة لهذه الثروات الطبيعية؟!
انشري الرأي الاخر يا هسبريس مشكورة!
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