الوداد يحدد موعد قمته المغاربية أمام النجم التونسي

أوعنا بلعيد

سيخوض فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، في 27 أكتوبر الحالي، مباراته القوية بالديربي المغاربي أمام النجم الساحلي التونسي، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية سابقا).

واتفق مسؤولو الوداد والترجي على برمجة لقاء الذهاب في 27 أكتوبر الحالي بالملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب بالملعب الأولمبي بسوسة في الثامن من شهر نونبر المقبل.

وجاء الاتفاق بين ممثلي الفريقين على وقت إجراء المباراتين بعد أن عقدا اجتماعا بينهما بالسعودية، على هامش القرعة التي أجريت لتحديد مباريات دور الثمن والتي أسفرت عن مواجهة الفريق الأحمر لمنافسه التونسي؛ بينما سيلاقي الرجاء الرياضي، الممثل الثاني للكرة المغربية، فريق الإسماعيلي المصري.

وبلغ الوداد الرياضي دور ثمن النهائي بعد تجازوه لعقبة أهلي طرابلس الليبي في الدور الأول بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية، إثر انتهاء مباراة الذهاب بالدار البيضاء والإياب بسوسة التونسية بالنتيجة ذاتها هدف لمثله، هذا في الوقت الذي تجاوز فيه النجم الساحلي التونسي فريق الرمثا الأردني.