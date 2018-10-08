24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجمعيات الأمازيغية بين النضال الثقافي والتدافع السياسي
- التكوين المهني وشروط الإقلاع
- كمال البصاطي .. عالم مغربي يكشف أسرار داء المقوسات الخلقي
- ترامب يلعب ورقة الاقتصاد في حملة الانتخابات التشريعية الأمريكية
- الحكومة تربط تفويت صلاحيات المركز إلى الجهات بنهاية أكتوبر
شاب مغربي يظفر بالمركز الثالث كأحسن "دليل سياحي" في العالم (5.00)
الملاكم المغربي محمد ربيعي يقترب من "الطوب 100" العالمي (5.00)
"الطالوع" .. قُروض غير قانونية تُكبّد الدولة خسائر مالية بالملايين (5.00)
- الريسوني يرجح مؤامرة سياسية في "توريط يتيم واختفاء خاشقجي" - (139)
- قصر المرادية والملك محمد السادس .. الكراهية تنغص حياة بوتفليقة - (78)
- المغرب يضاعف واردات المشروبات الكحولية بمستويات غير مسبوقة - (59)
- قيادي جزائري: "لو كان الهواري بومدين يُعْبد لعبدته" - (53)
- مسيرة بالرباط تطالب بإنقاذ التعليم العمومي والعناية بأوضاع الأساتذة - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوداد يحدد موعد قمته المغاربية أمام النجم التونسي
سيخوض فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، في 27 أكتوبر الحالي، مباراته القوية بالديربي المغاربي أمام النجم الساحلي التونسي، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية سابقا).
واتفق مسؤولو الوداد والترجي على برمجة لقاء الذهاب في 27 أكتوبر الحالي بالملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب بالملعب الأولمبي بسوسة في الثامن من شهر نونبر المقبل.
وجاء الاتفاق بين ممثلي الفريقين على وقت إجراء المباراتين بعد أن عقدا اجتماعا بينهما بالسعودية، على هامش القرعة التي أجريت لتحديد مباريات دور الثمن والتي أسفرت عن مواجهة الفريق الأحمر لمنافسه التونسي؛ بينما سيلاقي الرجاء الرياضي، الممثل الثاني للكرة المغربية، فريق الإسماعيلي المصري.
وبلغ الوداد الرياضي دور ثمن النهائي بعد تجازوه لعقبة أهلي طرابلس الليبي في الدور الأول بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية، إثر انتهاء مباراة الذهاب بالدار البيضاء والإياب بسوسة التونسية بالنتيجة ذاتها هدف لمثله، هذا في الوقت الذي تجاوز فيه النجم الساحلي التونسي فريق الرمثا الأردني.