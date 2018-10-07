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الرئيسية | رياضة | الرجاء البيضاوي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش‎

الرجاء البيضاوي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش‎

الرجاء البيضاوي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش‎
هسبورت: سعيد إبراهيم الحاج
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 20:39

حسم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، لصالحه بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العرش، بعد فوزه، اليوم الأحد، على مضيفه سريع واد زم بهدف دون رد في نزال دور الربع الذي جمع بينهما على أرضية الملعب البلدي لواد زم.

وتميزت الدقائق الأولى من المواجهة بتبادل لاعبي الفريقين بعض المناورات الهجومية، قبل أن يبسط رفاق العميد بدر بانون، سيطرتهم على مجريات اللعب في باقي دقائق الشوط الأول، من خلال الاستحواذ على الكرة والضغط المتواصل على معترك سريع واد زم.

أصحاب الأرض ركزوا كثيرا على تحصين خط الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة لتهديد مرمى الحارس الرجاوي أنس الزنيتي، قبل أن يثمر الضغط الهجومي المتواصل من جانب العناصر "الرجاوية"، إحراز المدافع بدر بانون، هدف السبق للرجاء برأسية مركزة من ركنية في حدود الدقيقة 22.

وحاول لاعبو سريع واد زم، الرد على هدف بانون، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، غير أنها بقيت محتشمة دون أن تشكل أي خطورة على مرمى الفريق البيضاوي.

وواصل لاعبو "السريع" بحثهم عن هدف التعديل مع بداية أطوار الجولة الثانية، ببعض المحاولات الهجومية، إلا أنها بقيت بدون فعالية بفعل الحذر الدفاعي للاعبي الرجاء وقتاليتهم الدفاعية، في المقابل كان محسن ياجور، قريبا من إحراز الهدف الثاني للرجاء في أكثر من كرة كانت أبرزها في الدقيقة 77، بعد أن ارتطمت كرته بالقائم.

وركز أبناء المدرب خوان كارلوس غاريدو، خلال الأطوار الأخيرة للنزال على تحصين الخط الخلفي وإجهاض مناورات وجهود أصحاب الأرض، بعد ضغط أبناء طارق مصطفى على مرمى الزنيتي، إلى غاية إطلاق الحكم عادل زوراق صافرته النهائية بتأهل الرجاء إلى نصف نهائي المسابقة لمواجهة وداد فاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - علي nancy برشيد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 21:10
مبروك للاخضر إن شاء الله النصف و النهائي
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9
2 - سوسي حر. الأحد 07 أكتوبر 2018 - 21:11
الرجاء لم يبقى فيها الا الاسم..11 لاعب يدافعون طيلة 90 دقيقة و هدف من خطأ للدفاع ( سوء التموضع) في الركنية...و حكم دار خدمتو كيما العادة..تكسير هجومات السريع..و ايقاف اللعب لإعطاء دفاع الرجاء بضع دقائق لاسترجاع الانفاس....هده السنة ستمنح الكأس للرجاء...لان كيما قالو الرجاء موروث وطني يجب الحفاظ عليه..باش ما كان هههه
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-19
3 - ابن زعير الرجاوي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 21:16
100000000 تحية لكل عشاق الرجاء العالمي ولمحبي اسلوب( التيكي تاكا) بالمغرب وتحية كبيرة لكل فعاليات الرجاء من اضغر موظف الى الاكبر والى الطاقم التقني والفني وكلنا امل ان تتوفق الرجاء في تحقيق الالقاب مع متمنياتنا للوداد العريق بالتوفيق بكاس العرب لانه سفير الوطن وكل سفير للوطن سيلقى الدعم والتاييد حتى لو اختالفنا داخل الوطن.
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8
4 - سوسي حر. الأحد 07 أكتوبر 2018 - 21:18
الجامعة برمجت الوداد و الرجاء في نهائي كاس العرش...باش كولشي اكون فرحان...و القرعة كانت مخدومة من الاول..
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-9
5 - كمال الأحد 07 أكتوبر 2018 - 21:25
فوز بطعم خاص بالنظر للظروف الصعبة التي برمجت فيها هذه المبارة وتعنت الجامعة ورفضها التاجيل ..نتمنى ان يسير الفريق غي خطه التصاعدي لحصد.جميع الالقاب الممكنة ..حظ موفق.
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0
6 - الى سوسي آخُر هههه الأحد 07 أكتوبر 2018 - 21:40
جميع تدخلاتك تضحكني سؤالي لماذا تحمل هدا الحقد لرجاء ؟ على مااضن عانيت الكتير في البيضاء ....أحلامكم ماضينا ...ضرابنا la distance ....
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