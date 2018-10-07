الرجاء البيضاوي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش‎

هسبورت: سعيد إبراهيم الحاج

حسم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، لصالحه بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العرش، بعد فوزه، اليوم الأحد، على مضيفه سريع واد زم بهدف دون رد في نزال دور الربع الذي جمع بينهما على أرضية الملعب البلدي لواد زم.

وتميزت الدقائق الأولى من المواجهة بتبادل لاعبي الفريقين بعض المناورات الهجومية، قبل أن يبسط رفاق العميد بدر بانون، سيطرتهم على مجريات اللعب في باقي دقائق الشوط الأول، من خلال الاستحواذ على الكرة والضغط المتواصل على معترك سريع واد زم.

أصحاب الأرض ركزوا كثيرا على تحصين خط الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة لتهديد مرمى الحارس الرجاوي أنس الزنيتي، قبل أن يثمر الضغط الهجومي المتواصل من جانب العناصر "الرجاوية"، إحراز المدافع بدر بانون، هدف السبق للرجاء برأسية مركزة من ركنية في حدود الدقيقة 22.

وحاول لاعبو سريع واد زم، الرد على هدف بانون، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، غير أنها بقيت محتشمة دون أن تشكل أي خطورة على مرمى الفريق البيضاوي.

وواصل لاعبو "السريع" بحثهم عن هدف التعديل مع بداية أطوار الجولة الثانية، ببعض المحاولات الهجومية، إلا أنها بقيت بدون فعالية بفعل الحذر الدفاعي للاعبي الرجاء وقتاليتهم الدفاعية، في المقابل كان محسن ياجور، قريبا من إحراز الهدف الثاني للرجاء في أكثر من كرة كانت أبرزها في الدقيقة 77، بعد أن ارتطمت كرته بالقائم.

وركز أبناء المدرب خوان كارلوس غاريدو، خلال الأطوار الأخيرة للنزال على تحصين الخط الخلفي وإجهاض مناورات وجهود أصحاب الأرض، بعد ضغط أبناء طارق مصطفى على مرمى الزنيتي، إلى غاية إطلاق الحكم عادل زوراق صافرته النهائية بتأهل الرجاء إلى نصف نهائي المسابقة لمواجهة وداد فاس.