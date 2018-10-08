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كُتّاب وآراء
الإصابة تعطل تألق حكيم زياش أمام أزد الكمار
أصيب الدولي المغربي حكيم زياش، متوسط ميدان فريق أجاكس أمستردام الهولندي، لحظات قليلة قبل نهاية مباراة ناديه أمام أزد الكمار، خلال المواجهة التي جرت فوق أرضية ملعب يوهان كرويف أرينا، برسم الجولة الثامنة بالإرديفيزي.
ونغصت الإصابة التي داهمت النجم زياش فرحة زملائه عقب فوزهم بخمسة أهداف نظيفة، كان للمايسترو المغربي نصيب هدف منها والذي سجله بالدقيقة الحادية والستين؛ فيما أسهم بتمريرة أسيست في هدف زميله تاديتيش بالدقيقة الـ84، وكذا حصوله على جائزة أفضل لاعب بالمباراة.
وباغتت الإصابة النجم المغربي في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما راوغ عدة لاعبين من فريق الكمار وارتطمت تسديدته بالقائم ليظهر زياش بعدها متألما وماسكا أوتار ركبته اليمنى، بانتظار إجراء الفحوصات الطبية وتشخيص حالته بشكل دقيق لمعرفة هل بمقدوره خوض مباراتي الأسود أمام جزر القمر ضمن التصفيات الإفريقية أو سيصبح أبرز الغائبين عن اللقاء.
وتحدث إيريك تين هاج، مدرب أجاكس، بالمؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، عن إصابة زياش، قائلا: "أتمنى أن لا تكتسي إصابة اللاعب حكيم زياش أية خطورة، وأتمنى أن يكون مدربو المنتخبات الوطنية على حذر، وأن لا يشركوا اللاعب غير الجاهز بدنيا".
وبدا واضحا أن رسالة مدرب أجاكس المشفرة موجهة إلى الناخب المغربي هيرفي رونار، مدرب أسود الأطلس، الذي وجّه الدعوة إلى حكيم زياش لخوض مباراتي جزر القمر ذهاب وإيابا برسم إقصائيات كأس إفريقيا، وأن لا يغامر بإشراك اللاعب إن لم يكن في قمة مستواه وجاهزيته البدنية.