المدرب الودادي الجديد يشيد باحتفالية جماهير النادي

أوعنا بلعيد

انبهر الفرنسي ريني جيرار، مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم، بجماهير النادي والأجواء الاحتفالية التي تصنعها بالمدرجات ودعمها المتواصل للكتيبة الحمراء، معترفا بأنه لم يسبق له أن شاهد مثل هذه الجماهير من قبل.

وخلال مؤتمره الصحافي الذي أعقب مباراة ناديه أمام أولمبيك أسفي بمسابقة كأس العرش، نوه جيرار بالجماهير الودادية ودعمها المتواصل للفريق، قائلا: "شاهدت المباراة السابقة للفريق (أمام اتحاد طنجة) من المدرجات، وصراحة كانت الأجواء رائعة، لم يسبق أن شاهدت مثل هذه الجماهير".

وأضاف المدرب السابق لمونبولييه الفرنسي: "حضرت في العديد من الملاعب لكنني لم أر مثل جمهور الوداد من قبل، وهذا شيء جيد بالنسبة للاعبين أن يقف خلفهم مثل هكذا جمهور ليمنحهم الدعم والمساندة طيلة دقائق اللقاء".

وبخصوص فوز الوداد بهدفين لهدف أمام أسفي برسم ثمن نهائي كأس العرش، قال جيرار: "الفريق كان أكثر عصبية في ربع الساعة الأول، كوننا واجهنا فريقا صبعا يلعب من أجل امتصاص حماس اللاعبين عن طريق ربح المزيد من الوقت وارتكاب أخطاء كثيرة، لكن تحكمنا عقب ذلك في مجريات اللقاء، وكان بمقدورنا تسجيل أكثر من هدفين".

وأشاد جيرار بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال مجريات دقائق اللقاء التسعين، قائلا: "الفريق كان منظما فوق أرضية الميدان وتمكنا من تقديم مباراة جيدة، ومن حسن حظنا أننا سجلنا في وقت مناسب. اللاعبون خاضوا اللقاء بقتالية كبيرة، وأنا سعيد وفخور بهم".

وختم ريني جيرار حديثه بالقول إن الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي من مسابقة كأس العرش أحسن بداية يستهل بها مشوار قيادته للفريق الأحمر، وأشاد بالإمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو الفريق.

يشار إلى أن نادي الوداد سيواجه في نصف النهائي بالكأس الفضية منافسه نهضة بركان الذي حجز بطاقة العبور إلى مربع الكبار عقب تخطيه لعقبة الدفاع الحسني الجديدي بهدفين نظيفين.