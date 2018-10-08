"فرانس فوتبول" تكشف المرشحين للكرة الذهبية

هسبريس - أ.ف.ب

بدأت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الكشف تباعا عن لائحة اللاعبين الـ30المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وأبرزهم في الدفعة الاولى التي تضمنت 10 لاعبين، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) الفائز بها خمس مرات.

ونشرت المجلة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الدفعة الأولى من الأسماء (10 لاعبين) بحسب الترتيب الأبجدي، وتضمنت الى رونالدو، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي)، الحارس البرازيلي أليسون بيكر ومواطنه روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنكليزي)، الويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة والحارس البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) والأوروغوياني دييغو غودين (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ادينسون كافاني (باريس سان جرمان الفرنسي).

وستكشف "فرانس فوتبول" تباعا عن أسماء المرشحين وصولا الى إعلان لائحة الـ30 مرشحا، على أن يعلن اسم اللاعب الفائز بالجائزة في 3 دجنبر من خلال تصويت الصحافيين من حول العالم.

ولا يبدو رونالدو الذي احتكر الجائزة مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) خلال الأعوام العشرة الماضية (5 لكل منهما)، مرشحا لنيل اللقب رغم قيادته فريقه السابق ريال مدريد الى لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث تواليا قبل تركه هذا الصيف للانتقال الى يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو.

وسبق لرونالدو الذي يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه بسبب قضية اتهامه باغتصاب أميركية عام 2009، أن خسر وميسي السباق الى جائزتي الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لأفضل لاعب لصالح صانع العاب ريال الكرواتي لوكا مودريتش الذي ساهم بقيادة النادي الملكي الى اللقب القاري وبلاده الى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وأطلقت المجلة الفرنسية جائزتين جديدتين، الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، وكأس "كوبا"، تيمنا بالنجم الفرنسي السابق ريمون كوبا، لأفضل لاعب تحت 21 عاما.

وعلى غرار الرجال، سيختار الصحافيون الفائزة بجائزة الكرة الذهبية، لكن التصويت في كأس "كوبا" سيكون منوطا باللاعبين الفائزين بجائزة الكرة الذهبية سابقا (الاحياء منهم بطبيعة الحال)، وبينهم "دينيس لو، فرانتس بكنباور، ميشال بلاتيني، جان-بيار بابان، ماركو فان باستن، زين الدين زيدان، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو..."، بحسب بيان "فرانس فوتبول".

ويبدو نجم باريس سان جرمان والمنتخب الفرنسي بطل العالم كيليان مبابي (19 عاما) المرشح الأوفر حظا لنيل النسخة الأولى من هذه الجائزة.

وسيتم الاعلان عن أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للسيدات وكأس "كوبا" الإثنين أيضا عبر صحيفة "ليكيب" وموقع "فرانس فوتبول".