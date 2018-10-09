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الرئيسية | رياضة | رونار يستعين بنجم ودادي لتعويض غياب زياش

رونار يستعين بنجم ودادي لتعويض غياب زياش

رونار يستعين بنجم ودادي لتعويض غياب زياش
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 00:20

وجه مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار وجه الدعوة إلى أشرف داري، مدافع الوداد الرياضي، للالتحاق بمعسكر الأسود تأهبا لخوض المباراتين المقبلتين أمام جزر القمر، برسم الجولتين الثالثة والرابعة، في إطار الإقصائيات الإفريقية 2019.

واستدعى رونار المدافع أشرف داري لتعويض متوسط ميدان الأسود حكيم زياش الغائب عن معسكر الأسود بسبب الإصابة التي ألمت به خلال مباراة ناديه أجاكس أمستردام وأزد ألكمار بالدوري الهولندي.

وغادر أشرف داري معسكر المنتخب المغربي الأولمبي للالتحاق بتجمع الأسود، بعدما استدعاه الهولندي مارك فووت للانضمام إلى الأولمبيين، استعدادا لمواجهة الجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري بملعب العبدي بالجديدة.

وقرر رونار استدعاء المدافع داري مكان زياش، بعد المستوى الكبير الذي بات يقدمه رفقة الوداد الرياضي، إذ شارك أساسيا في المباراتين الأخيرتين أمام اتحاد طنجة وأولمبيك أسفي.

جدير بالذكر أنه بعد تشاور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع فريق أجاكس أمستردام، تقرر إبقاء زياش بهولندا بغرض استكمال العلاج، بغية استرجاعه في أقرب فرصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ودادي 19 الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 01:08
كل التوفيق لوليدات الحمرا (اشرف داري وكادارين وبن عاشور والحسوني والمترجي ) وهدا يدل على ان مدرسة الوداد بخير ولا ينقص الا بعض الوقت لكسب الرسمية وتحية لكل ودادي داخل وخارج المغرب،وديما حمرا
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2 - joueur الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 01:24
Mais qu elle qoincidance sans les blessures des joueurs qualifies de l equipe nationale nul ne vera pas ce joueur avec les lions de L atlas BRAVO et merci beaucoup Monsieur HERVY RENARD
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