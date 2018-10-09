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كُتّاب وآراء
رونار يستعين بنجم ودادي لتعويض غياب زياش
وجه مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار وجه الدعوة إلى أشرف داري، مدافع الوداد الرياضي، للالتحاق بمعسكر الأسود تأهبا لخوض المباراتين المقبلتين أمام جزر القمر، برسم الجولتين الثالثة والرابعة، في إطار الإقصائيات الإفريقية 2019.
واستدعى رونار المدافع أشرف داري لتعويض متوسط ميدان الأسود حكيم زياش الغائب عن معسكر الأسود بسبب الإصابة التي ألمت به خلال مباراة ناديه أجاكس أمستردام وأزد ألكمار بالدوري الهولندي.
وغادر أشرف داري معسكر المنتخب المغربي الأولمبي للالتحاق بتجمع الأسود، بعدما استدعاه الهولندي مارك فووت للانضمام إلى الأولمبيين، استعدادا لمواجهة الجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري بملعب العبدي بالجديدة.
وقرر رونار استدعاء المدافع داري مكان زياش، بعد المستوى الكبير الذي بات يقدمه رفقة الوداد الرياضي، إذ شارك أساسيا في المباراتين الأخيرتين أمام اتحاد طنجة وأولمبيك أسفي.
جدير بالذكر أنه بعد تشاور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع فريق أجاكس أمستردام، تقرر إبقاء زياش بهولندا بغرض استكمال العلاج، بغية استرجاعه في أقرب فرصة.