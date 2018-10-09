الإصابة تبعد هداف الكوكب المراكشي ثلاثة أسابيع

أوعنا بلعيد

تلقى فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم ضربة قوية بفقدان خدمات نجمه المالي أمادو ساماكي، الذي سيغيب عن الميادين لمدة ثلاثة أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه بنادي يوسفية برشيد.

وأكد الطاقم الطبي للكوكب أن الفحوصات الطبية، التي أجراها المهاجم أمادو ساماكي، أظهرت إصابته بتمزق في منطقة داخلية بأعلى الفخذ، وهو ما سيلزمه الرعاية الطبية الدقيقة مع الراحة التامة والترويض الدقيق.

وأكد المصدر سالف الذكر أنه وجه عدة نصائح إلى ساماكي، طالبا إياه الابتعاد عن أي نشاط جسدي أو مجهود بدني حتى يتعافى بشكل أحسن، لا سيما أنه يحتاج إلى مدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع من أجل التعافي، لينضاف بذلك إلى زميله المصاب كوليبالي.

وسيفقد الكوكب خدمات هدافه ساماكي في المباراة المقبلة أمام الدفاع الحسني الجديدي بالدوري المغربي الاحترافي. كما يرتقب أن يغيب كذلك عن مباراة الريف الحسيمي برسم الجولة السادسة.

تجدر الإشارة إلى أن المهاجم أمادو ساماكي يقدم مستويات مميزة وأداء لافتا رفقة ناديه فارس النخيل، حيث سجل أربعة أهداف إلى حدود الساعة، متربعا بذلك على صدارة الهدافين.