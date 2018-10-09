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الرئيسية | رياضة | غريزمان: لا أقارن بأسطورتَي رونالدو وميسي

غريزمان: لا أقارن بأسطورتَي رونالدو وميسي

غريزمان: لا أقارن بأسطورتَي رونالدو وميسي
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 11:09

قال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إنه كان يشير إلى العام الحالي فقط وليس إلى إجمالي مسيرته حين صرح قبل أيام أنه يجلس على نفس الطاولة التي يجلس عليها كل من رونالدو وميسي.

وصرح غريزمان، في مقابلة نشرتها صحيفة "فرانس فوتبول" غداة الاعلان عن الـ30 مرشحا للفوز بالكرة الذهبية، بقوله: "لقد فزت هذا العام بكأس السوبر الأوروبي والدوري الأوروبي والمونديال. لذلك استخدمت تشبيه طاولة ميسي ورونالدو، واعتقد أن ذلك ممكن في عام".

وأقر لاعب أتلتيكو مدريد، الذي لاقى انتقادات لاذعة بعد مقارنة نفسه سابقا مع كريستيانو وميسي، وبخاصة من مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، بأنه كان يتعين عليه أن يوضح أنه يشير فقط إلى عام 2018.

وقال غريزمان: "لا أقارن مسيرتي بمسيرتيهما، إنهما أسطورتان حقيقيتان. هما هنا كل عام ولا يتعبان أبدا، يسجل كل منهما 50 هدفا، يفوزان ببطولات وبكرات ذهبية ويعودان".

ومع ذلك اعتبر اللاعب نفسه أن الكرة الذهبية يستحق الفوز بها هذا العام فرنسي، لأنه "يجب أن يكون في أفضل منتخب في العالم أفضل لاعب في العالم".

وقال أنطوان: "بالنسبة لي سيكون الفوز بالكرة الذهبية حلما. تاريخا هي الأهم"، كما أشار إلى أن "موسم لاعب برشلونة صامويل أومتيني كان رائعا".

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