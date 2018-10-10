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الرئيسية | رياضة | مارك فوت يعوض بديل زياش من الدفاع الجديدي‬

مارك فوت يعوض بديل زياش من الدفاع الجديدي‬

مارك فوت يعوض بديل زياش من الدفاع الجديدي‬
أوعنا بلعيد
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 05:25

وجه الهولندي مارك فوت، مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الدعوة إلى محمد إسكندر، لاعب الدفاع الحسني الجديدي، للالتحاق بمعسكر الأولمبيين لتعويض أشرف داري، مدافع الوداد الرياضي المستدعى للمشاركة رفقة المنتخب الأول خلال مباراتي جزر القمر ذهابا وإيابا، برسم الجولتين الثالثة والرابعة ضمن الإقصائيات الإفريقية 2019.

واختار الناخب الوطني هيرفي رونار المدافع داري لتعويض الغياب الاضطراري لحكيم زياش، الذي باغتته الإصابة أثناء مباراة ناديه أجاكس أمستردام أمام أزد ألكمار ضمن الدوري الهولندي، لتحول دون قدومه إلى المغرب للمشاركة في مباراتي "الأسود" أمام جزر القمر برسم الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها الكاميرون في يونيو المقبل.

واستدعى مارك فوت، مدرب المنتخب الأولمبي، مدافع الدفاع الجديدي إسكندر، بعد أدائه في الخط الخلفي للفريق الدكالي تحت إشراف عبد الرحيم طاليب. وارتأى الهولندي أن يكون بديل المدافع الودادي لاعبا يلعب في نفس مركزه، عكس استدعاء رونار لقلب دفاع مكان متوسط ميدان بنزعة هجومية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي الأول سيحرم أمام جزر القمر يوم السبت المقبل من خدمات النجم الرجاوي عبد الإله الحافيظي، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام إنييمبا النيجيري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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