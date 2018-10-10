ساديو ماني يسعى إلى التألق مع "أسود التيرانغا"

أوعنا بلعيد

أبدى الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، سعادة بالغة عقب ترشيحه رفقة تسعة وعشرين لاعبا لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وقال أسد التيرانغا، في تصريحات لـ "WiwSport"، إنه من دواعي سروره أن يكون ضمن هذه الكوكبة من النجوم العالميين ممن تم ترشيحهم للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأضاف النجم السنغالي: "أن يتم ترشيحك لهذه الجائزة فهذا فخر لك. أعتقد أن هذا سيكون دافعا إضافيا بالنسبة لي .. سأعمل بجد لمحاولة الاقتراب من القمة".

وعن المباراة المقبلة يوم 13 من الشهر الجاري، ضمن مجريات الجولة الثالثة من الإقصائيات الإفريقية، إذ ستتوجه بعثة منتخب السودان، التي تضم 30 فردا برئاسة نائب رئيس الاتحاد للشؤون الرياضية، إلى العاصمة دكار، الثلاثاء، قال ماني: "لقد وصلت للتو مع باقي اللاعبين الآخرين إلى دولتنا السنغال. نحن على دراية بما ينتظرنا. سنحاول أن نستعد بشكل جيد لهذه المباراة وتقديم أقصى ما لدينا كالمعتاد للفوز".

‏وحول نقاط القوة والضعف في المنتخب السوداني قال مهاجم "الريدز": "شخصيا، مع كامل الاحترام للمنتخب السوداني، لا أعرف أي لاعب منهم. لكن يوجد أمر واحد مؤكد، أن الكرة الإفريقية لديها مفاجئاتها، لذا سنحاول التركيز بشكل جيد؛ واحترام الخصم واجب للفوز بهذه المباراة الهامة بالنسبة لنا".

‏وأنهى المتحدث كلامه قائلا: "أنا قوي عقليا، لذلك سأكون متواجدا من أجل الفريق، لِأقدم خدمة لبلادي. سأبذل قصارى جهدي لجعل السنغال تتقدم".