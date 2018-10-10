بوفال يرغب في اللعب دقائق أكثر مع سيلتا فيغو

أوعنا بلعيد

أعرب الدولي المغربي سفيان بوفال عن سعادته بانتقاله إلى سيلتا فيغو قادما من ساوتهامبثون الإنجليزي على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أنه يرغب في اللعب دقائق أكثر، ويتمنى أن يستمر رفقة الفريق الإسباني عقب نهاية فترة إعارته.

وقال النجم المغربي خلال مؤتمر صحافي: "لكي أخوض المزيد من الدقائق يجب أن أعمل بشكل أكبر. لا يتعلق الأمر بالحديث والكلام، بل يجب علي أن أظهر ذلك فوق أرضية الملعب، وإن لعبت بشكل جيد سوف ألعب أكثر".

وأضاف أنه سعيد بما يقدمه رفقة سيلتا فيغو، وأنه يستطيع تقديم المزيد وخوض المباريات المقبلة بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه يشعر بالارتياح في الأدوار التكتيكية التي يكلفه بها مدربه الأرجنتيني أنطونيو محمد. وقال: "يمكنني اللعب كصانع ألعاب في متوسط الميدان، وكذلك على الأطراف كمهاجم جناح على اليمين أو اليسار، والمدرب من يقرر أين سألعب، وأنا أحترم قراراته".

وحصد بوفال عبارات المدح والثناء من جماهير كرة القدم عقب تسجيله هدفه العالمي في شباك إشبيلية في الجولة الماضية بالليغا، رغم أن ذلك الهدف لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من الهزيمة بهدفين لهدف. وقال إنه سعيد بالأهداف التي يسجلها، مضيفا أنه يفضل "الأهداف مع الانتصارات"، وأن "أهم شيء هو النتيجة".

وبخصوص خوضه تجربة احترافية جديدة رفقة سيلتا فيغو، وانتقاله من الدوري الإنجليزي إلى الإسباني، قال الساحر المغربي: "انسجمت بشكل سريع مع أسلوب الفريق. سيلتا فيغو يلعب كرة القدم بشكل جيد للغاية، وأحب أسلوبه لأنه مناسب لطريقة لعبي".

وتحدث بوفال عن مستقبل سيلتا فيغو في مسابقة الليغا هذا الموسم، وقال: "نحتاج الى المزيد من الثقة لأننا فريق جيد، لكن منسوب الثقة يقل عندما يبدأ الفريق في حصد النتائج السلبية، ومن المؤكد أننا سنذهب بعيدا، وسنحقق الانتصارات قريبا لأننا نملك لاعبين جيدين، والجهاز الفني جيد، وكل شيء جيد، وأتوقع أن يكون موسمنا جيدا."

وعلى المستوى الشخصي، كشف بوفال أن لياقته البدنية لم تكن في المستوى عندما وصل إلى ناديه الجديد لأن الإصابات منعته من القيام بمهامه كما يجب. وأضاف "ليس من السهل الوصول إلى مستوى بدني جيد بسبب الإصابة، ولكني حاليا أشعر بالتحسن بشكل جيد للغاية، وأعتقد أنني قادر على اللعب مدة 90 دقيقة، والمدرب هو من يقرر أولا وأخيرا".

وأنهى اللاعب المغربي حديثه بالقول: "لم أفاجأ من طريقة اللعب في الدوري الإسباني، لأنني كنت أتابع الليغا كثيرا على شاشة التلفزيون وأعرف الأجواء بإسبانيا جيدا. أنا أحب المدينة والمشجعين، أحب كل شيء هنا، لكن الموسم طويل، ولا أعرف ما الذي سيحدث نهاية الموسم".

وتحدث بوفال عن مستقبله بعد انتهاء فترة إعارته، وقال مازحا بخصوص خيار الشراء الذي يمتلكه فريق سيلتا فيغو "المال ليس مالي".