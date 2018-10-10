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الرئيسية | رياضة | جامعة الكرة تغير موعد ومكان مباراتي كأس العرش‎

جامعة الكرة تغير موعد ومكان مباراتي كأس العرش‎

جامعة الكرة تغير موعد ومكان مباراتي كأس العرش‎
أوعنا بلعيد
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 17:05

قررت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تغيير توقيت المباراة التي ستجمع نهضة بركان والوداد الرياضي برسم نصف نهائي كأس العرش، والتي سيحتضنها المركب الكبير بمدينة فاس؛ فيما تقرر تغيير مكان وتوقيت إجراء مواجهة الرجاء والوداد الفاسي.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أنه نظرا لأشغال الصيانة التي تعرفها أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، تم تعديل برنامج مباراتي نصف نهاية كأس العرش للموسم الرياضي 2017/2018.

وعمدت الجامعة إلى تغيير وقت المباراة التي ستجمع نهضة بركان بمنافسه الوداد الرياضي يوم 2 نونبر، إذ ستجرى على الساعة السادسة مساء على أرضية المركب الرياضي بفاس .

وتقرر نقل مباراة الرجاء الرياضي والوداد الفاسي، من ملعب مولاي عبد الله بالرباط، إلى الملعب الكبير بطنجة، وستجرى يوم 3 نونبر على الساعة الخامسة مساء.

وتوخت الجامعة الملكية المغربية مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق نصف النهائي خلال تحديد ملعبي المواجهتين، بعد إلغاء نظام الذهاب والإياب.

يشار إلى أن مباراة الوداد ونهضة بركان كان مقررا إجراؤها بالمركب الكبير بفاس يوم 2 نونبر القادم في تمام الساعة الثامنة مساء؛ فيما مواجهة الرجاء والوداد الفاسي كان من المنتظر إجراؤها بالعاصمة الرباط في اليوم نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - غوبر فريد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 17:39
هذا دليل على ان الأمور ليست على ما يرام وانعدام الاحترافية وتفشي التسيب والعشوائية رغم التطبيل والتهليل والنفخ في الجامعة ورءيسها يتبين ان هناك اخطاء بداءية وما خفي كان اعظم .
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