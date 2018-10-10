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كُتّاب وآراء
الإنجليزي روني: ميسي أفضل لاعب في التاريخ
قال لاعب كرة القدم الإنجليزي واين روني المحترف في دي سي يونايتد الأمريكي، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب على مر العصور.
وفي تصريح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، أكد روني "ليس هناك لاعبًا أفضل من ميسي، فهو الأفضل على مر العصور".
وأضاف "لقد حصل ميسي على كل شيء، أحيانًا أكون لا أزال أسير على أرض الملعب وهو يحرز هدفًا ، لذا فهو الأفضل".
وأشار "عندما كنت لاعبًا في مانشستر يونايتد الإنجليزي كان يمكن الفوز بلقبين لدوري أبطال أوروبا عامي 2009 و2011 لو واجهنا أي فريق وقتها غير برشلونة الإسباني".
وأوضح روني "من وجهة نظري، برشلونة أيام مدربه غوسيب غوارديولا كان أفضل فريق على الإطلاق".