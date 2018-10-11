‪الأهلي المصري يستعد لضم نجم الرجاء البيضاوي‬

أوعنا بلعيد

كشفت تقارير إخبارية مصرية رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الأهلي المصري لكرة القدم، في التعاقد مع نجم فريق الرجاء الرياضي محمود بنحليب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما أن هداف "النسور الخضر" يرفض تجديد عقده الذي ينتهي متم الموسم المقبل.

ووفق المصادر ذاتها فإن مدرب الأهلي أبدى إعجابه الكبير بإمكانات محمود بنحليب، مهاجم الرجاء الرياضي ومتزعم ترتيب الهدافين في كأس الكونفدرالية الإفريقية برصيد 11 هدفا، ويرغب في ضمه إلى صفوف "الفريق الأحمر"؛ لاسيما في ظل تناسل الأنباء التي تشير إلى قرب خروج المهاجم المغربي الآخر وليد أزارو لخوض تجربة احترافية جديدة.

ويرتقب أن يساهم قرار اعتبار كل لاعب من شمال إفريقيا كلاعب محلي في الدوري المصري في عملية انتقال اللاعب محمود بنحليب، رغم أن إدارة الأهلي ترغب في انتداب لاعب إفريقي صغير في السن بقيمة مالية لا تتجاوز 500 ألف دولار، من أجل تسويقه مستقبلا والاستفادة بشكل أكبر من عملية بيعه.

هذا وينتظر محمود بنحليب المثول أمام اللجنة التأديبية لـ"الفريق الأخضر" الأسبوع الجاري، لاتخاذ إجراءات تأديبية في حقه، بسبب سوء تصرفه مؤخرا، إضافة إلى تظاهره بالإصابة لعدم رغبته في خوض مباراة ناديه أمام إينيمبا النيجيري برسم ذهاب نصف نهائي كأس "الكاف".

يشار إلى أن الدولي المغربي وليد أزارو، المتواجد بمعسكر "الأسود" تأهبا لخوض مباراتي جزر القمر ذهابا وإيابا برسم الجولتين الثالثة والرابعة من الإقصائيات الإفريقية، تلقى عرضا مغريا لخوض تجربة احترافية جديدة رفقة نادي هيبي فورتشن الصيني، قبل انطلاق الموسم الحالي، مقابل ما يقرب من 180 مليون جنيه مصري، لكن مسؤولي الأهلي رفضوا بسبب إجراءات تفتقد الشفافية من جانب النادي الصيني.