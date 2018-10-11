المحمدي يقترب من جائزة الأفضل في "السيغوندا"

أوعنا بلعيد

رشحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الدولي المغربي منير المحمدي، حارس مالقا، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية عن شهر شتنبر المنصرم.

وينافس المحمدي كل من روبن كاسطرو، لاعب لاس بالماس، الذي تمكن من تسجيل ستة أهداف لفريقه خلال ثماني جولات، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق هدف خلف المتصدر أنتونيو بويرتاس، لاعب غرناطة.

ويعتبر خوصي انطونيو كارو مارتينيز، لاعب الباسيتي، المنافس الثالث، ويملك في سجله هدفين إلى الآن في السيغوندا.

ويقدم منير المحمدي أداء لافتا رفقة فريقه مالقا، وقاده إلى احتلال المركز الأول في الترتيب العام برصيد 19 نقطة بعد مرور ثماني جولات تمكن الفريق الأندلسي خلالها من تحقيق الفوز في ست مباريات وانهزم في مباراة وتعادل في أخرى.

ولم تستقبل شباك منير المحمدي سوى ثلاثة أهداف إلى الآن في دوري الدرجة الثانية ضمن مسابقة الدوري، ويعطي الأمان للخط الخلفي، ولطالما أشاد أنصار مالقا بمستواه ويعتبرون التعاقد معه أفضل صفقات النادي الأندلسي الراغب في تحقيق حلم الصعود إلى القسم الممتاز.

يشار إلى أن المحمدي ضمن القائمة النهائية التي وجه لها الناخب المغربي هيرفي رونار الدعوة للمشاركة في مباراتي "الأسود" ذهابا وإيابا برسم الجولتين الثالثة والرابعة من الإقصائيات الإفريقية أمام منتخب جزر القمر.