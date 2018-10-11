حكيمي أفضل ظهير في "الدوريات الكبرى" بأوروبا

أوعنا بلعيد

صنف المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني كأفضل ظهير في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لشهر شتنبر الماضي، فيما حل زميله مارسيل شميلزر بالمركز الخامس.

واحتل المدافع المغربي المركز الأول بتقييم 92.7 نقطة، متفوقا على العديد من المدافعين العالميين في الدوريات الخمسة الكبرى، كالدولي البلجيكي توماس مونييه، لاعب باريسان جيرمان الفرنسي، الذي حل بالمركز الثاني بـ 89.5 نقطة. فيما جاء بالمركز الثالث ظهير أيسر روما ألكسندر كولاروف بـ 88.7 نقطة، وحل زميله بنادي الذئاب الإيطالية دافيد سانتون بالمركز الرابع بـ 88.0 نقطة. وجاء في المركز السادس الدولي الإنجليزي كايل والكر مدافع مانشستر سيتي بـ87.5 نقطة. بينما حل بالمركز السابع مدافع أتليتكو مدريد لوكاس هيرنانديز بـ 87.2 نقطة. وكان المركز الثامن من نصيب فيرناندو ديماركو المحترف بفريق بارما الإيطالي بـ 86.7 نقطة، والمركز التاسع من نصيب جواو كانسيلو ظهير يوفنتوس الإيطالي بـ 85.0 نقطة، فيما اكتفى فودي بالو توري مدافع ليل الفرنسي بالرتبة العاشرة بـ 84.2 نقطة.

وقبع الظهيران هيكتور بيلرين وجواو كيميش، لاعبا أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني في المركز الحادي عشر بـ 83.8 نقطة.

وتألق المدافع المغربي الشاب أشرف حكيمي بشكل لافت رفقة بوروسيا دورتموند خلال الأسابيع الأخيرة. وقد بات ركيزة أساسية في خطط مدربه لوسيان فافر، إذ خاض ثلاث مباريات سجل خلالها هدفا وأعطى تمريرتي "أسيست" ولعب ما مجموعه 270 دقيقة.

وقد لعب حكيمي بشكل أساسي طيلة الدقائق التسعين أمام نورنبرغ، حيث حقق فريقه الفوز بسباعية نظيفة كان لحكيمي نصيب هدف منها.

وعاد حكيمي ليلعب نفس الدقائق التسعين، فيما خاض مباراته الثانية كرسمي وساهم في تحقيق ناديه لريمونتادا ثمينة عقب فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام ليفركوزن في قمة الأسبوع الثامن، وخطف الأضواء بقوة أمام أغسبورغ خلال المواجهة المثيرة والمجنونة بالجولة السابعة بعد أن آلت نتيجتها إلى أسود الفيستفال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد نيله ثقة مدربه الذي أشركه أساسيا خلال المواجهات الثلاث.