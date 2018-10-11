الغموض يلف حياة لاعب ودادي سابق في فرنسا

أوعنا بلعيد

نفت صديقة الدولي الايفواري بوبلي أندرسون، اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، جميع ما تداولته وسائل الإعلام حول حالة اللاعب الصحية، وأن يكون قد فقد عقله وبات متشردا في شوارع باريس الفرنسية.

وأكدت صديقة بوبلي اندرسون، في تصريح لموقع "sport-ivoire"، أن اللاعب لم يفقد عقله وليس بالمجنون، كما تم تداوله، ولا يحتاج أي مساعدة مادية، موضحة أنه يعيش معها في فرنسا ويقضي وقته كثيرا رفقة أشخاص يعرفهم، وهم بدون مأوى، وهدفه مساعدتهم والوقوف بجانبهم لأن قلبه كبير مفعم بالإنسانية، ولا يعني ذلك أنه بدون مأوى ويعيش حالة التشرد.

وأوضحت صديقة اللاعب السابق للوداد الرياضي أن الأخير يعاني من بعض المشاكل على مستوى الدماغ منذ أن كان طفلا، لهذا يعيش مكتئبا في حياته بسبب ما يمر به حاليا، ويحتاج لأربعة أشهر من أجل التعافي، لذلك لا يمارس حاليا ضمن صفوف أي ناد، مشيرة إلى أنه لم يفقد عقله، وسيعود إلى الميادين قريبا.

وكانت وسائل إعلام قد كشفت في وقت سابق إصابة اللاعب بوبلي اندرسون بالجنون، وأنه أصبح متشردا في شوارع باريس الفرنسية؛ ورغم أن صديقته نفت الأمر، إلا أن صورة للاعب انتشرت توحي بأنه يعيش حالة التشرد، فملامحه لا توحي بأنه النجم الإيفواري الذي اختير ضمن أفضل اللاعبين الأجانب في البطولة الاحترافية رفقة الوداد، قبل أن ينتقل بعدها إلى نادي ملقا الإسباني ويخوض تجارب احترافية أخرى.

يشار إلى أن بوبلي أندرسون سبق له أن توج بلقب أفضل لاعب أجنبي في البطولة الاحترافية، وأفضل لاعب في فريق الوداد خلال الموسم الذي قضاه مع النادي الأحمر؛ وعنونت صحيفة "ماركا" خبر انتقاله صوب الفريق الأندلسي بـ"خليفة أيسكو ألاركون".