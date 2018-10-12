الجامعة تعاقب اتحاد طنجة وأسفي وسريع واد زم‬

أوعنا بلعيد

اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الأربعاء، وأصدرت مجموعة من العقوبات في حق أندية من القسم الممتاز في البطولة الاحترافية، وكان للشغب الجماهيري حصة الأسد فيها.

ولم يودع فريق سريع واد زم مسابقة كأس العرش بعد مسيرته الموفقة على يد الرجاء الرياضي فقط، بل قضت اللجنة سالفة الذكر بناء على المادة 105 من قانون العقوبات بتغريمه مبلغ 55 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، ورميها على أرضية الملعب، ما تسبب في توقف المباراة التي جمعته بـ"النسور الخضر" لخمس دقائق خلال ربع نهائي الكأس الفضية.

وعاقبت اللجنة نفسها فريقي أولمبيك أسفي واتحاد طنجة، بناء على المادة ذاتها من قانون العقوبات، وتم تغريمهما مبلغ 25 ألف درهم، لاستعمال جماهيرهما الشهب الاصطناعية، في المباراة التي جمعت "فارس البوغاز" بالوداد الرياضي برسم ثمن نهائي كأس العرش، مع تسجيل حالة العود؛ ومباراة "القرش المسفيوي" أمام "الفريق الأحمر" برسم ربع نهائي كأس العرش، مع تسجيل حالة العود.

وسيغيب العربي الناجي، لاعب نهضة بركان، عن الميادين بناء على المادة رقم 85 من قانون العقوبات بعد أن تعرض للإيقاف لـ3 مباريات، واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 3000 درهم؛ وذلك بعد طرده في اللقاء الذي جمع ناديه أمام الدفاع الحسني الجديدي لحساب ربع نهاية كأس العرش، إضافة إلى تغريم فريقه مبلغ 20 ألف درهم، لدخول أحد مشجعيه إلى أرضية الملعب البلدي خلال المباراة ذاتها .