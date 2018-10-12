سفارة كندا تنظم بطولة "هوكي الشارع" بالرباط

هسبريس من الرباط

تنظم السفارة الكندية في المغرب، بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للهوكي على الجليد، ومارينا أبو رقراق، الدورة الثانية من بطولة "هوكي الشارع" في العاصمة الرباط.

وأشار المنظمون، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن "تنظيم الدورة الثانية يأتي بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من بطولة هوكي الشارع للأطفال والكبار، وهي فرصة لترويج ممارسة هذا النوع من الرياضة في المغرب، من خلال مباريات ودية وتستهدف العموم".

وجاء في البلاغ ذاته أن "التظاهرة ستنطلق صباح يوم السبت 20 أكتوبر الجاري، على ضفاف نهر أبي رقراق قرب قصبة الأوداية، وذلك من أجل استكشاف وتعلم هذه الرياضة الكندية، سواء بشكل فردي أو عائلي"، مضيفا أن النشاط الرياضي "سيعرف مشاركة فرق لتمثيل السلك الدبلوماسي (كندا، أوربا، الولايات المتحدة)، وأخرى تُمثل الجامعة الملكية المغربية لرياضة الهوكي على الجليد".

وأشار المنظمون، ضمن البلاغ ذاته، إلى أن "أول دوري لهوكي الشارع Street Hockey نُظّم بكندا سنة 1960، وهي رياضة تُشبه إلى حد كبير الهوكي على الجليد، لكنها تقام على بقعة قارية، وقد صارت تُمارس من طرف ملايين الأشخاص بمختلف بلدان العالم، نظرا لبساطة معدّاتها وقواعدها".