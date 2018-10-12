برشلونة يفاوض أجاكس لضم المغربي مزراوي

أوعنا بلعيد

يلقي فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بثقله لإقناع إدارة أجاكس أمستردام بتسريح ثلاثة لاعبين يمارسون ضمن صفوف العملاق الهولندي، بغية الاستفادة من خدماتهم في الموسم الكروي المقبل.

وحسب موقع "توتو ميركاتو ويب الإيطالي"، فإن نادي برشلونة بدأ يفاوض فعليا مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأجاكس أمستردام، لإقناعه بعرض النادي الكتلاني الممثل في تقديم 120 مليون أورو مقابل الاستفادة من خدمات الثلاثي ماتياس دي ليخت وفرانكي دي يونغ ونصير مزراوي، الصيف المقبل.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع دي ليخت، ليكون خليفة الإسباني المعتزل دوليا جيرار بيكي، عقب أدائه المتذبذب في الخط الخلفي للبلوغرانا خلال الجولات الأخيرة في الموسم الحالي، إذ تسببت أخطاؤه في استقبال شباك أندري تير شتيغن لبعض الأهداف، إذ ترى إدارة النادي المدافع الشاب خير معوض لصديق المغنية الكولومبية شاكيرا.

من جانبه، ساهم الأداء الكبير الذي يبصم عليه نصير مزراوي رفقة أجاكس في تسليط الأضواء عليه، وبات مطلبا أساسيا للعديد من الأندية الكبيرة، ويسارع برشلونة الزمن للتعاقد معه لتقوية مركز الظهير الأيمن، لاسيما أن إيريك أبيدال، المدير الرياضي للعملاق الكتلاني، يرغب في تقوية هذا المركز وإعادة سيرجي روبيرتو إلى خط المنتصف؛ فيما يعتبر البرتغالي سيميدو ظهيرا بميولات دفاعية أكثر.

ووجد "البارصا" ضالته في النجم المغربي نصير مزراوي ودي ليخت ودي يونغ لضخ دماء جديدة في الخط الدفاعي، وتأمين مستقبل النادي، ولا يريد تفويت فرصة التعاقد معهم، إذ بدأ المفاوضات فعليا منذ الآن.