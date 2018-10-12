برشلونة مهدد بخسارة نجمه أومتيتي مدة 4 أشهر

أوعنا بلعيد

قالت تقارير إخبارية، الجمعة، إن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أصبح مهددا بفقدان خدمات لاعبه الدولي الفرنسي صامويل اومتيتي لمدة أربعة أشهر بسبب الإصابة التي ألمت به في الجولة قبل الماضية بالليغا.

ووفق "السبورت" و"الموندو ديبورتيفو" الإسبانيتين، فإن إصابة النجم صامويل أومتيتي في الركبة أكثر تعقيدا وأخطر مما بدت عليه في البداية، وقد يجري المدافع الفرنسي عملية جراحية سيحتاج على إثرها إلى أربعة أشهر للعودة إلى الميادين، لا سيما أن الجهاز الطبي للفريق غير متفائل بشأن تحسن صحة اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.

ووفق المصادر ذاتها، يلقي ايريك ابيدل، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، بثقله لإقناع نظيره بأجاكس أمستردام مارك اوفرمارس، بتسريح المدافع ماتياس دي ليغت والسماح له بالانتقال إلى برشلونة ليكون بديلا لأومتيتي في ظل الحمل الزائد على جيرارد بيكي وضعف مستوى البلجيكي توماس فيرمايلين، ويصر النادي على التعاقد بشكل عاجل مع دي ليخت خلال شهر يناير.

وينال المدافع الهولندي دي ليخت إعجاب الإدارة الفنية لـ"البارسا" عقب الأداء الكبير الذي يقدمه خلال المواجهات الأخيرة، وتنصح النادي بتعجيل التعاقد معه.

بدورها، 80% من جماهير "البلوغرانا"، بحسب "الموندو"، تطالب بالتعاقد مع المدافعيْن دي يونغ ودي ليخت الصيف المقبل، فيما ترى 14% منها أن التعاقد مع دي ليخت أكثر أهمية من ضم زميله دي يونغ، بينما 3% ترى أن دي يونغ هو الأهم للخط الخلفي للفريق.

يشار إلى أن برشلونة عرض 120 مليون يورو على أجاكس مقابل الاستفادة من خدمات الثلاثي الشاب نصير مزراوي، ودي يونغ، ودي ليخت.