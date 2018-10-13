رئيس الرجاء البيضاوي يختار أعضاء مكتبه المسير

أوعنا بلعيد

أفرج جواد الزيات، الرئيس الجديد لفريق الرجاء الرياضي، عن لائحة مكتبه المسير التي اختارها للإشراف على تدبير شؤون الفريق الأخضر خلال ولايته الممتدة لأربع سنوات.

وذكر فريق الرجاء أن تكوين المكتب اعتمد على احترام معايير الكفاءة والجدية والفعالية؛ وذلك عبر تطعيم أعضاء اللجنة المؤقتة المعينة بالمكتب المديري بعناصر جديدة ذات مؤهلات مهنية وشخصية وأخرى متمرسة في مجال التسيير الرياضي داخل النادي.

وأشار الفريق الأخضر إلى أن عمل المكتب المديري سيكون مؤطرا بميثاق شرف وأخلاقيات يلتزم بهما أعضاء المكتب؛ وذلك لتجسيد المعايير المحددة أعلاه ومبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقية على أرض الواقع.

وضمت لائحة المكتب الجديد للرجاء كلا من جواد الزيات رئيسا للنادي، ومهدي البلغيثي نائبا أول للرئيس، فيما سيتقلد رشيد الأندلسي منصب نائب الرئيس الثاني، وأنيطت مسؤولية الكاتب العام بأنيس محفوظ.

وعينت نوال العيداوي كاتبة عامة مساعدة، وعماد هضور أمينا للمال، وأحمد مشكور مساعدا له.

واختار الزيات لعضوية المستشارين كلا من سليم الشيخ، مدير القناة الثانية، والسعيد وهبي ومحمد عرصي وحسن بهيج ورشيد البوصيري والمصطفى دحنان وعادل كريم وابراهيم شكري وأمين العويدي.

جدير بالذكر أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن لائحة اللجان والمهام الموكلة إليها، كما هو منصوص عليه في المادة 28 من النظام الأساسي الجديد للنادي الأخضر.