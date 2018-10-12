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الرئيسية | رياضة | إصابات جديدة في صفوف "الأسود" تربك رونار‎

إصابات جديدة في صفوف "الأسود" تربك رونار‎

إصابات جديدة في صفوف "الأسود" تربك رونار‎
أوعنا بلعيد
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 20:05

تعرض نصير مزراوي وآيت بناصر للإصابة في حصة تدريبية سابقة لـ"الأسود"، وسيتعذر عليهما الحضور رفقة المنتخب في مباراة جزر القمر غدا السبت، الأمر الذي سيزيد من متاعب الفريق الوطني والمدرب الفرنسي رونار.

وأدى لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم صلاة الجمعة بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، قبل إجرائهم آخر حصة تدريبية قبل مواجهة منتخب جزر القمر، ضمن مجريات الجولة الثالثة من الإقصائيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019 المزمع تنظيمها بالكاميرون.

ويرفض الفرنسي هيرفي رونار، مدرب "الأسود"، إجراء التداريب على أرضية مركب محمد الخامس، ويفضل خوض الحصص التكتيكية والتقنية والفنية على أرضية ملعب الأب جيكو، لكونه جديدا وبجودة عالية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتدرب فيها المنتخب الوطني بملعب الأب جيكو، بعدما استعد في وقت سابق بالملعب ذاته لمواجهة منتخب المالاوي، برسم الجولة الثانية من الإقصائيات ذاتها. كما يرفض هيرفي رونار إجراء الحصة الرسمية الأخيرة على أرضية مركب محمد الخامس.

وعقد الناخب الوطني مؤتمرا صحافيا للحديث عن جديد "الأسود" وتحضيراتهم النهائية قبل ملاقاة جزر القمر يوم غد السبت خلال المواجهة التي سيحتضنها مركب محمد الخامس، وستعطى انطلاقتها من قبل الحكم الموريتاني لمغيفري بوشعاب، بمساعدة كل من عبد الرحمان وار، وحميد الدين ديبا؛ فيما أنيطت مهمة الحكم الرابع لبيدا داحان.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - BAROUCH الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 20:45
يعملون من الحبة قبة والله فريق الرشاد البرنوصي يسحق جزر القمر بميدانها
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