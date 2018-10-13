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كُتّاب وآراء
تيري هنري يتولى تدريب نادي موناكو الفرنسي
أعلن فريق موناكو، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، تعيين تييري هنري، مهاجم منتخب فرنسا السابق، مدربا جديدا له بعقد لمدة ثلاث سنوات، ليخلف ليوناردو جارديم ابتداء من اليوم السبت.
وكان هنري، الذي بدأ مشواره مع موناكو ومضى بعدها ليستمتع بمسيرة مذهلة على مستوى الأندية مع ارسنال وبرشلونة، يشغل منصب المدرب المساعد في منتخب بلجيك؛ا لكنه لم يقد مطلقا فريقا بمفرده.
ولعب هنري (41 عاما) لموناكو لمدة خمسة مواسم وفاز معه بالدوري عام 1997. وقال: "أشكر موناكو على إعطائي فرصة تدريب الفريق الذي يحظى بمكانة خاصة عندي. أنا سعيد جدا بالعودة إلى موناكو ومصمم على مواجهة التحديات التي تنتظرنا. لا يمكنني الانتظار حتى أقابل اللاعبين من أجل بدء العمل معا".
ويحتل موناكو، وصيف البطل خلال الموسم الماضي، المركز 18 بين 20 فريقا في جدول الدوري الفرنسي، بعد فوزه مرة واحدة في مبارياته التسع الأولى، بينما خسر أيضا أول مباراتين له في دوري أبطال اوروبا.