24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0207:2813:1916:2819:0020:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة" (5.00)

  2. شبهة التحرّش تدفع أمّا إلى طعن شاب بسطات (5.00)

  3. ولي عهد أبوظبي يهب مدرسة لمديرية تاونات (5.00)

  4. المرابط: "عجز الدولة" عن الإنصات للشعب يدمر مستقبل المغرب (5.00)

  5. تيري هنري يتولى تدريب نادي موناكو الفرنسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مباراة المنتخب وجزر القمر تفتقد إقبال الجمهور

مباراة المنتخب وجزر القمر تفتقد إقبال الجمهور

مباراة المنتخب وجزر القمر تفتقد إقبال الجمهور
هسبورت ـ أمال لكعيدا*
السبت 13 أكتوبر 2018 - 16:05

كَشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره لجزر القمر، المقرر إجراؤها مساء اليوم السبت، لم تعرف إقبالا كبيرا من طرف الجماهير المغربية.

وجاء ذلك عكس المباراة الأخيرة لـ"أسود الأطلس" في مركب محمد الخامس، أمام منتخب مالاوي، التي عرفت إقبالا أكبر بما أن الأمر كان يتعلّق بأول ظهور لعناصر الوطنية بعد المشاركة في "مونديال روسيا".

وقَال العضو الجامعي فؤاد الزناتي، في تصريح لـ"هسبورت"، إن الإقبال على شراء تذاكر مباراة المغرب وجزر ظل متوسطا إلى أقل من المتوسط، في انتظار الكشف النهائي عن الأرقام الرسمية بعد نهاية المواجهة.

وفي السياق نفسه، أكّدت مصادر عليمة لـ"هسبورت" أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اختارت توزيع نسبة كبيرة من التذاكر مجانا، لضمان امتلاء مدرجات محمد الخامس، من أجل تسويق صورة جميلة للمتابعة التي يحظى بها المنتخب المغربي.

من جهة أخرى، بعثت الجامعة برسالة إلى الجمهور المغربي عبر الناخب الوطني هيرفي رونار، عقب نهاية الندوة الصحافية التي عقدها أمس في الملعب، بدعوته الصحافيين الحاضرين والجماهير المغربية إلى الحضور بكثافة لمساندة المنتخب في المباراة التي ستنطلق في السابعة مساء، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

جدير بالذكر أن الثنائي نصير مزراوي ويوسف آيت بناصر لن يتمكن من المشاركة مع المنتخب المغربي في مباراة اليوم، لمعاناتهما من الإصابة، في انتظار تعافيهما بشكل كامل للنظر في إمكانية مشاركتهما في مباراة العودة، الثلاثاء المقبل، عن الجولة الرابعة من تصفيات "كان 2019".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - H MEN السبت 13 أكتوبر 2018 - 16:25
كل نهار الكرة في التلفزة وكلشي تيهضر وتيفهم في الكرة وبنادم ماعندو ما يدار وعايش في الخيال بالكرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
2 - Escobar السبت 13 أكتوبر 2018 - 16:33
أنا اتكلم عن نفسي و الله وخ يكون الوالد لاعب معاهوم منتفرج فيهوم حتى فتلفزة عاد نمشي للملعب . خصنا بززززززززاف عاد نوصلوا للكرة !!!!!!!! حتى نسليو من الجوع و المرض ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
3 - Emma♡Neymar السبت 13 أكتوبر 2018 - 16:35
شكون هادا ليجي يتفرج فجزر لقمر وش فريق واعر فين جات بعدا؟..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
4 - واحد السبت 13 أكتوبر 2018 - 16:41
الناس مأزمة .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
5 - fador السبت 13 أكتوبر 2018 - 16:41
حتى توفرو لينا مستوى العيش الكريم عندها سندفع ثمن التذاكر لمساندة الاسود . انا تابعني الكراء و مصاريف الحياة و الدولة لا تعطيني و لا حتى ريال و لا توفر لي ابسط الحقوق بقات لي غي الكرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
6 - Karim السبت 13 أكتوبر 2018 - 16:59
الناس تأتي لتشاهد اللاعبين الكبار كبوفال وزياش وامرابط وحاريث والزهر .غير أن الكثير منهم لا يشاركون بدافع الإصابة أو عدم المنادات عليهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.