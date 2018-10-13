مباراة المنتخب وجزر القمر تفتقد إقبال الجمهور

هسبورت ـ أمال لكعيدا*

كَشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره لجزر القمر، المقرر إجراؤها مساء اليوم السبت، لم تعرف إقبالا كبيرا من طرف الجماهير المغربية.

وجاء ذلك عكس المباراة الأخيرة لـ"أسود الأطلس" في مركب محمد الخامس، أمام منتخب مالاوي، التي عرفت إقبالا أكبر بما أن الأمر كان يتعلّق بأول ظهور لعناصر الوطنية بعد المشاركة في "مونديال روسيا".

وقَال العضو الجامعي فؤاد الزناتي، في تصريح لـ"هسبورت"، إن الإقبال على شراء تذاكر مباراة المغرب وجزر ظل متوسطا إلى أقل من المتوسط، في انتظار الكشف النهائي عن الأرقام الرسمية بعد نهاية المواجهة.

وفي السياق نفسه، أكّدت مصادر عليمة لـ"هسبورت" أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اختارت توزيع نسبة كبيرة من التذاكر مجانا، لضمان امتلاء مدرجات محمد الخامس، من أجل تسويق صورة جميلة للمتابعة التي يحظى بها المنتخب المغربي.

من جهة أخرى، بعثت الجامعة برسالة إلى الجمهور المغربي عبر الناخب الوطني هيرفي رونار، عقب نهاية الندوة الصحافية التي عقدها أمس في الملعب، بدعوته الصحافيين الحاضرين والجماهير المغربية إلى الحضور بكثافة لمساندة المنتخب في المباراة التي ستنطلق في السابعة مساء، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

جدير بالذكر أن الثنائي نصير مزراوي ويوسف آيت بناصر لن يتمكن من المشاركة مع المنتخب المغربي في مباراة اليوم، لمعاناتهما من الإصابة، في انتظار تعافيهما بشكل كامل للنظر في إمكانية مشاركتهما في مباراة العودة، الثلاثاء المقبل، عن الجولة الرابعة من تصفيات "كان 2019".

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