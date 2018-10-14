إصابة اللاعب الحافيظي تبعثر أوراق المدرب غاريدو

أوعنا بلعيد

سيحرم الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم، من خدمات لاعبه عبد الإله الحافيظي لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة التي ألمت باللاعب أمام ايينمبا النيجيري برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الذي تعول مكونات الفريق الأخضر على التتويج به.

وعقب عشرة أيام تم خلالها تشخيص حالته من قبل الطاقمين الطبيين للمنتخب الوطني وناديه الرجاء، أكدت الفحوصات التي خضعها لها الحافيظي، على يد الطاقم الطبي لـ"النسور الخضر"، أنه بحاجة إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع للعودة إلى الميادين ومداعبة الساحرة المستديرة.

ويحتاج غاريدو، مدرب الرجاء، إلى بناء خطة جديدة وتكتيك مغاير بدون وجود الحافيظي أمام فريق إيينمبا النيجيري ضمن إياب نصف نهائي "الكاف". كما سيغيب صانع ألعاب "النسور" أمام فريق أولمبيك خريبكة برسم الجولة الخامسة من الدوري المغربي الاحترافي.

وتخشى مكونات الرجاء أن يتأثر الفريق كثيرا بفقدان خدمات الحافيظي، لا سيما أمام المنافس النيجيري، بحكم المستوى الكبير الذي بات يبصم عليه اللاعب، إضافة إلى كونه قائد بناء اللعب فوق أرضية الميدان وعبر رجله تمر أغلب هجمات "النسور"، ويعتبر مهندس خط المنتصف.

واضطر الطاقم الطبي للرجاء لإخضاع الحافيظي لفحوصات جديدة، لا سيما عقب تضارب التقارير الطبية التي أعدها الطاقم الطبي الخاص بالمنتخب الوطني المغربي، وتلك التي أنجزت من قبل الطاقم الرجاوي، ليحسم الأمر في آخر المطاف بفقدان خدمات النجم المتألق أمام منتخب جزر القمر وخلال مباريات ناديه المقبلة بمسابقتي الدوري وكأس "الكاف".

يشار إلى أن كابوس الإصابات يعتبر من أخطر المنافسين للموهوب الحافيظي؛ إذ كلما تألق بشكل بارز وبدأ في نثر سحره فوق البساط الأخضر، أتت الإصابة وأبعدته عن فريقه وعن مداعبة معشوقته الساحرة المستديرة، كما حدث الموسم المنصرم حين غاب عن الميادين للسبب نفسه، وهو ما أثر سلبا على أداء المنظومة الرجاوية.