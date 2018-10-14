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كُتّاب وآراء
خبير هولندي يحذر زياش من إيفرتون الإنجليزي
استقطب الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، اهتمام العديد من الأندية الأوربية الكبرى، وكان من المقرر رحيله الصيفي الماضي قبل أن تتجدد أنباء تسريحه لخوض تجربة احترافية جديدة.
واستقدم مسؤولو أجاكس لاعب خط الوسط، البالغ من العمر 25 عاما، إلى ملعب يوهان كرويف أرينا من فريق تفينتي، عام 2016، مقابل 11 مليون يورو.
وسجل زياش، صانع الألعاب الماهر، 13 هدفا وأعطى 21 تمريرة حاسمة في 42 مباراة خاضها بالدوري الهولندي الممتاز حتى الآن.
واستمر زياش في تقديم عروضه اللافتة للانتباه خلال الموسم الحالي رفقة العملاق الهولندي، حيث سجل أربعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة خلال المباريات الثمان الافتتاحية في الدوري الهولندي، كما سجل هدفين وأعطى "تمريرة أسيست" خلال ست مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم، جالبا بذلك اهتمام ناديي ليفربول وإيفرتون الإنجليزيين.
وتحدث الدولي الهولندي السابق والناقد التلفزيوني رينيه فان دير جيب عن اهتمام الأندية الكبيرة بحكيم زياش، مشيرا إلى أن على المايسترو المغربي أن ينسى الانتقال إلى صفوف نادي إيفرتون.
وقال فان دير جيب: "آمل أن ينتقل حكيم زياش إلى نادي أفضل من أيس روما، وأتمنى رحيله إلى أرسنال أو ليفربول". وأضاف: "سيكون جنونيا أن ينتقل هذا الفتى إلى إيفرتون. لا يجب عليه الذهاب إلى هناك".