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كُتّاب وآراء
الناخب القُمريّ: انتصار "أسود الأطلس" ليس منصفا
عبّر عبدو أمير، مدرب منتخب جزر القمر لكر القدم، عن شعوره بالإحباط جراء الطريقة التي انتهت بها المباراة ضد المنتخب المغربي، مساء اليوم السبت، بإعلان ضربة جزاء لـ"أسود الأطلس" في آخر أنفاس المواجهة، وقال: "كان ذلك ظالما".
ورفض مدرب منتخب جزر القمر، خلال الندوة الصحفية عقب اللقاء، الإفصاح عن نظرته التقنية للمواجهة مكتفيا بالقول إنه يشعر بالإحباط، وأن ما حصل لم يكن منصفا، في إشارة لعدم استساغته إعلان ضربة الجزاء الحاسمة بعدما نجحت مجموعته في الحفاظ على نظافة شباكها.
النخب القُمريّ امتنع عن التعليق على الأحداث التي عرفتها نهاية المباراة، عندما اقتحم الطاقم التقني المساعد له أرضية الملعب ودخل في اشتباكات مع لاعبي المنتخب المغربي، قائلا إنه "لم يرَ ما حدث، ولن يعلق على شيء لا علاقة له بكرة القدم".
جدير بالذكر أن مباراة الجولة الرابعة الخاصة بالمجموعة الإقصائية الثانية، بين المنتخبين المغربي وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم، ستجرى الثلاثاء المقبل بتنقل "أسود الأطلس" إلى خارج الديار.