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الرئيسية | رياضة | الناخب القُمريّ: انتصار "أسود الأطلس" ليس منصفا

الناخب القُمريّ: انتصار "أسود الأطلس" ليس منصفا

الناخب القُمريّ: انتصار "أسود الأطلس" ليس منصفا
هسبورت ـ أمال لكعيدا*
السبت 13 أكتوبر 2018 - 23:06

عبّر عبدو أمير، مدرب منتخب جزر القمر لكر القدم، عن شعوره بالإحباط جراء الطريقة التي انتهت بها المباراة ضد المنتخب المغربي، مساء اليوم السبت، بإعلان ضربة جزاء لـ"أسود الأطلس" في آخر أنفاس المواجهة، وقال: "كان ذلك ظالما".

ورفض مدرب منتخب جزر القمر، خلال الندوة الصحفية عقب اللقاء، الإفصاح عن نظرته التقنية للمواجهة مكتفيا بالقول إنه يشعر بالإحباط، وأن ما حصل لم يكن منصفا، في إشارة لعدم استساغته إعلان ضربة الجزاء الحاسمة بعدما نجحت مجموعته في الحفاظ على نظافة شباكها.

النخب القُمريّ امتنع عن التعليق على الأحداث التي عرفتها نهاية المباراة، عندما اقتحم الطاقم التقني المساعد له أرضية الملعب ودخل في اشتباكات مع لاعبي المنتخب المغربي، قائلا إنه "لم يرَ ما حدث، ولن يعلق على شيء لا علاقة له بكرة القدم".

جدير بالذكر أن مباراة الجولة الرابعة الخاصة بالمجموعة الإقصائية الثانية، بين المنتخبين المغربي وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم، ستجرى الثلاثاء المقبل بتنقل "أسود الأطلس" إلى خارج الديار.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - taozari السبت 13 أكتوبر 2018 - 23:22
ما قاله المدرب صحيح فوز غير مستحق هدا هو الواقع مدرب هاوي ولاعبين تائهين والغريب في الامر هناك لاعبين لا يستحقون حمل القميص المنتخب منهم داكوستا ونصيري و الكعبي وزيد أ زيد ....شكرا سيدي الحكم عن المساعدة
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4
2 - saido السبت 13 أكتوبر 2018 - 23:27
ضربة جزاء صحيحة. والمباراة لا تنتهي حتى صافرة الحكم . . والحكم لم يعلن عن ضرربة جزاء صحيحة لجزر القمر .. والمدرب هيرفي عليها ان يبعد لاعبي الدوري السعودي المقتول ..
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6
3 - oujdiii de Belgique السبت 13 أكتوبر 2018 - 23:28
Franchement monsieur tu as raison tu as dit la vérité
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0
4 - حدو دوكلاص السبت 13 أكتوبر 2018 - 23:37
إنه "الفار الإفريقي" الدي قام بدوره على أرض إفريقيا كما فعل بنا الفار العالمي خلال بطولة العالم الأخيرة.
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