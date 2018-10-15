بلعطوي يخلف الزاكي في تدريب مولودية وهران

هسبورت*

عين نادي مولودية وهران المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، نجمه السابق، عمر بلعطوي، مدربا جديدا للفريق، خلفا للمغربي بادو الزاكي.

وكانت إدارة مولودية وهران فسخت العقد الذي يربطها بالزاكي، في الأيام القليلة الماضية، بعد أسابيع من الترقب والانتظار، حيث يحتل الفريق المركز الثامن مناصفة مع مولودية الجزائر ولهما 12 نقطة.

يشار إلى أن شبيبة القبائل يتصدر جدول ترتيب الدوري الجزائري بـ22 نقطة، متقدما بـ3 نقاط عن اتحاد الجزائر ملاحقه المباشر.

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