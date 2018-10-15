24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/10/2018
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:29
|13:18
|16:26
|18:58
|20:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- "رحلة العذاب" تنغصّ الاستمتاع بجمال "أقشور" وسط جبال الريف
- المغرب والجزائر .. من الحرب العسكرية إلى المعركة الاستعراضية
- وسْم "ماساكتاش" يُلقي حجرا في بِرْكة عنف المغاربة ضد النساء
- الخطب الملكية .. التشخيص اللاذع والانتظارات على أرض الواقع
- القرض الفلاحي يوزع سلفات بقيمة 74 مليار درهم
"مسيرة البيضاء" تُنادي بمحاكمة المُفسدين والتوزيع العادل للثروات (5.00)
- رفيقي: إحالة آيةٍ في سورة الفاتحة على اليهود يشجع على الكراهية - (130)
- الخطب الملكية .. التشخيص اللاذع والانتظارات على أرض الواقع - (67)
- تعليمات أمنية جديدة .. حموشي يشدّد على تطوير شرطة النجدة - (66)
- "مسيرة البيضاء" تُنادي بمحاكمة المُفسدين والتوزيع العادل للثروات - (61)
- خطيبة خاشقجي: هذا شرطي لقبول دعوة ترامب - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
بلعطوي يخلف الزاكي في تدريب مولودية وهران
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 05:51
عين نادي مولودية وهران المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، نجمه السابق، عمر بلعطوي، مدربا جديدا للفريق، خلفا للمغربي بادو الزاكي.
وكانت إدارة مولودية وهران فسخت العقد الذي يربطها بالزاكي، في الأيام القليلة الماضية، بعد أسابيع من الترقب والانتظار، حيث يحتل الفريق المركز الثامن مناصفة مع مولودية الجزائر ولهما 12 نقطة.
يشار إلى أن شبيبة القبائل يتصدر جدول ترتيب الدوري الجزائري بـ22 نقطة، متقدما بـ3 نقاط عن اتحاد الجزائر ملاحقه المباشر.