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الرئيسية | رياضة | منتخب جزر القمر يشكو "الفوز المغربي" إلى الكاف

منتخب جزر القمر يشكو "الفوز المغربي" إلى الكاف

منتخب جزر القمر يشكو "الفوز المغربي" إلى الكاف
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 18:15

رفع مسؤولو منتخب جزر القمر، إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، شكاية ضد الحكم الموريتاني علي المغيفري، الذي قاد مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019، والتي جمعته أمس السبت بالمنتخب المغربي بالدار البيضاء.

وقرر مسؤولو منتخب جزر القمر رفع احتجاجهم على تحكيم المغيفري إلى "الكاف"، بعد أن تغاضى عن احتساب خطأ ضد المدافع نبيل درار على مقربة من خط منطقة العمليات في الجولة الأولى، واحتسب ركلة جزاء للمنتخب المغربي بعد انتهاء الوقت الضائع، حسم بها "الأسود" نقاط المواجهة.

وصبت مكونات منتخب جزر القمر جام غضبها على الحكم المذكور بعد إطلاقه صافرة النهاية، إذ غادر رفقة طاقمه المساعد أرضية مركب محمد الخامس على وقع احتجاجات قوية وحادة.

من جهته عبّر عبدو أمير، مدرب منتخب جزر القمر لكرة القدم، عن شعوره بالإحباط جراء الطريقة التي انتهت بها المباراة ضد المنتخب المغربي، مساء اليوم السبت، بإعلان ضربة جزاء لـ"أسود الأطلس" في آخر أنفاس المواجهة، وقال: "كان ذلك ظالما".

ورفض مدرب منتخب جزر القمر، خلال الندوة الصحفية عقب اللقاء، الإفصاح عن نظرته التقنية للمواجهة مكتفيا بالقول إنه يشعر بالإحباط، وأن ما حصل لم يكن منصفا، في إشارة لعدم استساغته إعلان ضربة الجزاء الحاسمة بعدما نجحت مجموعته في الحفاظ على نظافة شباكها.

الناخب القُمريّ امتنع عن التعليق على الأحداث التي عرفتها نهاية المباراة، عندما اقتحم الطاقم التقني المساعد له أرضية الملعب ودخل في اشتباكات مع لاعبي المنتخب المغربي، قائلا إنه "لم يرَ ما حدث، ولن يعلق على شيء لا علاقة له بكرة القدم".

جدير بالذكر أن مباراة الجولة الرابعة الخاصة بالمجموعة الإقصائية الثانية، بين المنتخبين المغربي وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم، ستجرى الثلاثاء المقبل بتنقل "أسود الأطلس" إلى خارج الديار.

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