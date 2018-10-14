شتيمة بتلميحات جنسية تجلب انتقادات للاعب منديل

هسبورت - بلعيد أوعنا*

جر الدولي المغربي حمزة منديل، لاعب شالكه الألماني لكرة القدم، انتقادات شديدة على نفسه عندما رد بشكل مخز وكارثي على تعليق لأحد المشجعين المغاربة، انتقد سوء عرضياته خلال المباريات الدولية، طالبا منه تحسين مستواه.

ويواجه المدافع الشاب حملة انتقادات واسعة من قبل المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شتم والدة مشجع طلب منه أن يحسن من مستواه وعرضياته من الأطراف صوب معترك العمليات.

وعلق المشجع المدعو "أمين" على مدافع نادي شالكه الألماني على الموقع الاجتماعي أنستغرام قائلا:"أنت لاعب كتلعب كظهير أيسر ومكتهزش حتى عرضية صحيحة"، ليعقب عليه حمزة بطريقة غير لائقة.

ولم يستسغ الظهير الأيسر لنادي شالكه تلك النصيحة العادية في عالم كرة القدم، وعوض أن يشكر المشجع على ملاحظته، ويعمل جاهدا على تطوير مستواه، أقدم على شتم والدته، مستخدما ألفاظا تحمل إيحاءات جنسية.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما صدر عن حمزة منديل، وطالبوا المسؤولين في الجامعة الملكية المغربية بتأديبه ومعاقبته جراء ما اقترفه في حق مواطن مغربي أدلى بكل احترام برأيه في ما يخص أداء اللاعب المدافع عن راية المغرب.

وقال كثيرون إن على حمزة منديل أن يكون لاعبا محترفا في أدائه وأخلاقه، وأن يحترم وجهات نظر المشجعين، وأن يضع رجليه على الأرض ويحارب الغرور والعجرفة وقلة الحياء، إن هو فعلا أراد الذهاب بعيدا في عالم كرة القدم.

وأورد بعضهم حادثة مماثلة كان بطلها الدولي الألماني ماتس هوملز، لاعب بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، عندما أقدم أحد المشجعين على انتقاده فيما يخص استعمال رأسه لإبعاد الكرات الهوائية، فعمد المدافع العملاق إلى نسخ تعليق المشجع ونشره على صفحته الرسمية، مشيرا إلى أنه يوافقه الرأي وملاحظته في محلها وسيعمل جاهدا على تطوير نفسه.

وقال آخرون إن على منديل أن يشاهد طريقة تعامل ليونيل ميسي مع انتقادات الجماهير الأرجنتينية عندما أقصي من المونديال الروسي؛ فرغم أسطورية اللاعب وما لديه من موهبة تقبل تلك الانتقادات ولم يسبق له أن عقب على أحدهم بشكل غير لائق.

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