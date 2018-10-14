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الرئيسية | رياضة | شتيمة بتلميحات جنسية تجلب انتقادات للاعب منديل

شتيمة بتلميحات جنسية تجلب انتقادات للاعب منديل

شتيمة بتلميحات جنسية تجلب انتقادات للاعب منديل
هسبورت - بلعيد أوعنا*
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 19:20

جر الدولي المغربي حمزة منديل، لاعب شالكه الألماني لكرة القدم، انتقادات شديدة على نفسه عندما رد بشكل مخز وكارثي على تعليق لأحد المشجعين المغاربة، انتقد سوء عرضياته خلال المباريات الدولية، طالبا منه تحسين مستواه.

ويواجه المدافع الشاب حملة انتقادات واسعة من قبل المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شتم والدة مشجع طلب منه أن يحسن من مستواه وعرضياته من الأطراف صوب معترك العمليات.

وعلق المشجع المدعو "أمين" على مدافع نادي شالكه الألماني على الموقع الاجتماعي أنستغرام قائلا:"أنت لاعب كتلعب كظهير أيسر ومكتهزش حتى عرضية صحيحة"، ليعقب عليه حمزة بطريقة غير لائقة.

ولم يستسغ الظهير الأيسر لنادي شالكه تلك النصيحة العادية في عالم كرة القدم، وعوض أن يشكر المشجع على ملاحظته، ويعمل جاهدا على تطوير مستواه، أقدم على شتم والدته، مستخدما ألفاظا تحمل إيحاءات جنسية.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما صدر عن حمزة منديل، وطالبوا المسؤولين في الجامعة الملكية المغربية بتأديبه ومعاقبته جراء ما اقترفه في حق مواطن مغربي أدلى بكل احترام برأيه في ما يخص أداء اللاعب المدافع عن راية المغرب.

وقال كثيرون إن على حمزة منديل أن يكون لاعبا محترفا في أدائه وأخلاقه، وأن يحترم وجهات نظر المشجعين، وأن يضع رجليه على الأرض ويحارب الغرور والعجرفة وقلة الحياء، إن هو فعلا أراد الذهاب بعيدا في عالم كرة القدم.

وأورد بعضهم حادثة مماثلة كان بطلها الدولي الألماني ماتس هوملز، لاعب بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، عندما أقدم أحد المشجعين على انتقاده فيما يخص استعمال رأسه لإبعاد الكرات الهوائية، فعمد المدافع العملاق إلى نسخ تعليق المشجع ونشره على صفحته الرسمية، مشيرا إلى أنه يوافقه الرأي وملاحظته في محلها وسيعمل جاهدا على تطوير نفسه.

وقال آخرون إن على منديل أن يشاهد طريقة تعامل ليونيل ميسي مع انتقادات الجماهير الأرجنتينية عندما أقصي من المونديال الروسي؛ فرغم أسطورية اللاعب وما لديه من موهبة تقبل تلك الانتقادات ولم يسبق له أن عقب على أحدهم بشكل غير لائق.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - يونس السلفي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 19:46
يجب على المرء أن يتجنب الردود واتخاذ القرارات ساعة الغضب
و تعليق المشجع فيه سوء أدب بلا شك
و لكن رد اللاعب أسوء و أقبح
(إن كان الحساب للاعب و ليس حسابا مزورا)
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-10
2 - Yasser الأحد 14 أكتوبر 2018 - 19:47
بدون اضافة في المنتخب و الان اثبت انه لا يستحق ان يكون لاعبا دوليا و ابسط شيء يقوم به بعد الاعتذار للشخص المساء له ترك المنتخب بأمر من رونار الذي بين قوة شخصيته تجاه هذه المواقف في عديد من المناسبات و ابرز مثالين هما بوفال و تاعرابت
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15
3 - احمد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 19:48
لا وجه للمقارنة بين منديل ومسي، اذهب الى السارع المغربي وسترى قلة الحياء والاحترام بشتى انواعها، التربية والاخلاق دهبت مع الزاكي والتيمومي ومنتخب 86 اللي كانو كليديو خبز الجارة الفران، مشي دابا واحد كايتقرقب او كاينوض لمو لي واداه. وشكرا هسبريس
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28
4 - نبيل الأحد 14 أكتوبر 2018 - 19:48
ليس لنا ما نقول سوى المثل الشعبي الدي يقول : كاتوحل غير مع العساس اما المدير راه الله يعمر ليه الدار
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14
5 - دعمان فقير الأحد 14 أكتوبر 2018 - 19:49
هذا مدلل المدير التقني للأكاديمية اقحم لكي يعطي مصداقية للأكاديمية وتستفيد من اموال الشعب وفرض على المدرب في إطار تبادل المصالح وحمايتها بين جميع هيءة التدريب والإدارة والرئاسة والمكتب المسير لكي يتم اقتسام الريع والاستفادة من الاموال الباهظة التي وضعت تحت تصرف الافرمف.frmf
والنتيجة واضحة فوق رقعة الملعب ولا احد يمكن الانتقاد او المعارضة .
شيء غريب
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11
6 - عجيب الأحد 14 أكتوبر 2018 - 19:52
اذا ثبت هذا فيجب على منديل ان يستتنى من المنتخب لأن الرياضة اخلاق قبل كل شئ ولاعبي المنتخب ينظر اليهم من الجميع الصغير قبل الكبير. هذا الاعب ترعرع باكاديمية محمد السادس ممولة من طرف اموال عامة. لهذا وجب عليه الصمت والاحترام. وفوق كل هذا الاعب فعلا ليس من طراز كبير والمنتخب برأي اكبر منه. اعتقد انه لو كان مزراوي حاضرا للعب باليمين وابقي على حكيمي باليسار.
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12
7 - simo الأحد 14 أكتوبر 2018 - 19:53
أبان عن مستواه الفكري المنحط
كما هو الحال في لعبه داخل الملعب
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11
8 - footeux الأحد 14 أكتوبر 2018 - 19:59
Comme t'es très très moyen On peut se poser la question loin du racisme : est-ce que l'entraîneur vous fait jouer parce qu'il aime les joueurs de couleur ???
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-2
9 - Abdelhak الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:00
يجب أن يعلم اللاعبون أن المشاهد المغربي ذواق ويشاهد المباريات كل أسبوع على أعلى مستوى. لذا من وجهة نظري المتواضعة أن ما قيل للاعب منديل في حقه يجب أن يتقبله لأنه لا يعرف حتى ترويض الكرة بالأحرى عرضيات لتسجيل الأهداف.
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9
10 - مواطن مغربي حر الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:02
يجب معاقبته من جامعة كرة القدم لأنه يحمل قميص منتخب حتى يكون عبرة لباقي الاعبين، هدا هو الاعب الهاوي
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8
11 - بنموسى الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:02
حمزة منديل«الأستاذ حمزة منديل» ليس في حاجة إلى نصائح،فهو لاعب كبير ومتميز.عليكم مشاهدته أثناء لعبه مع shalke04 الألماني.المشكل كان في الفريق الوطني
ككل الذي كلما قابل فريقا ضعيفا إلا وشق عليه الأمر!!!!؟؟؟
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-19
12 - رشيد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:08
يقول المثل الابتسامة في وجه اخيك صدقة فكيف ان تشتم ابن بلدك وهو يقدم لك نصيحة غرتك شهرتك والان ادفع التمن
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4
13 - سعيد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:11
انها العقلية المتخلفة التي تحسب النقد البناء سبا، و كان آخر و أشهر ضحاياها صحفي سعودي يصنف نفسه كنائس و ليس معارض، الحمد الله منديل ليس رئيس دولة أو ملك، لأن الأعراض نفسها تصيب من صغر شأنه أو كبر
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4
14 - مشجع الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:12
المرجو عدم تكبير الموضوع فهو يعتبر تشويشا على اللاعبين في هده الضرفية و خصوصا ان اللاعب مازال صغير السن ونتمنى ان يطور آداءه داخل رقعة الميدان بصمت مثل بعض اللاعبين الشباب وأكبر مثال اشرف حكيمي، أمين حاريت و مزراوي... الدين أصبح آداؤهم في تصاعد ملحوظ
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0
15 - Boumalen الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:12
انا لاحظته في مقطع فيديو عندما طلب يد بنت أنه عديم الاخلاق حيث عانق البنت وسط عاءلته والمدعوون بالطريقة الأوروبية رغم أنه مسلم ومغربي.ثم رأيت صورا فيما بعد لهده الخطيبة لا تطاق ولا تحمل أي نوع من الحكمة الشيء الدي يبرهن عن أن الشخص عديم الحياء ،المراة مرتان الرجل. رايي الشخصي أن يتم توقيف هدا الشخص.
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-4
16 - مواطن متغرب الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:13
وبعدة هاد لاعب مغربي راه افريقي من كوديفوار مغاربة رجال لي كانو يلعبو سلاو من كورة اه علا ايام تيمومي وزاكي وضليمي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وما بوزبلال ديال دابة يمشيو يديرو عرض ازياء وشكرا
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6
17 - العربي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:18
هناك بعض اللاعبين في بلدان أخرى إنتهى مصارهم الكروي مع منتخباتهم بمثل هذا التصرف لأن الجمهور لن يرحمهم حيث كلما لعبوا مبارة بلمس الكرة أنهال عليهم الجمهور بالصفير والضجيج والشتم
لكن عندنا الجمهور متعود على شتمه وإهانته .....
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1
18 - rado الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:19
السلام، مشكلة عموم العرب أنهم يعيشون سنوات وسنوات وسط شعوب متعلمة، يقرأون في الحافلات، في القطارات في المقاهي وفي وفي ، وهم لا يعرفون للكتاب سبيلا ولو مكتوا هناك ستون سنة. إدن كيف تريد من اي إنسان لا يتنفس القراءة ان يكون مهذبا، يستحيل هدا.
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2
19 - Hassan الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:20
علقت هنا مرارا و تكرارا و كنت دائما أقول أن حمزة المنديل هو الحلقة الأضعف في المنتخب الوطني و أنه يأتي في المرتبة 25 بين احسن ظهير من اللاعبين المغاربة في الداخل و الخارج و أنه لا يليق أن يلعب حتى في فرق البطولة الوطنية. اتعجب كيف استطاع الاحتراف في ألمانيا. كل ما يتقنه هو الركض. متى كان الركض يعوض التقنية؟و الله لو وظف رونار اسماعيل الحداد كمدافع ايسر و الدفع بمزراوي لوسط الدفاع بدل رومان سايس إلى جانب حكيمي كمدافع أيمن كنا سنرى منتخبا لا يقهر في إفريقيا على الاقل. لكن هيهات. لا حياة لمن تنادي. هناك أيضا لاعب في ألمانيا لعب مؤخرا ضد أرسنال لا اتذكر اسمه بإمكانه مساعدة زياش في الوسط. من يتفق معي؟؟؟
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4
20 - sohail الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:34
هناك من يحارب اللاعب منديل منذ مدة لكن لصالح من الله اعلم هل انتم افظل من مدرب شالكة ومدرب المنتخب اللاعب في حاجة الى تشجيع وليس الانتقاد وهو من يستحق اللعب كظهير ايسر مع المنتخب
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0
21 - hamid الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:37
Ce soit disant joueur, mérite la négligence et normalement MM.LAKJAA & RENARD doivent prendre les mesures disciplinaires nécessaires à son encontre, le minimum c'est l'écarter de l'équipe Nationale une fois pour toute car le football est une discipline avant tout d'autant plus il porte le drapeau national.
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0
22 - سليمان الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:38
لاعب لم يقنعني ابدا بقدراته وامكانياته والسبب الوحيد لاشراكه في المنتخب في نظري هو تكوينه في أكاديمية كرة القدم التي تكلف الملايير ولكن لحد الآن لم تعطينا ولو لاعبا واحدا في المستوى.
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0
23 - sanhaoui الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:42
Avec un allemand il ne peut pas ouvrir sa bouche mais insulter un marocain c est permis ca ne lui coute rien
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0
24 - مهاجر الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:53
لاعب ضعيف جدا يجب طرده أول ماتش له مند تصفيات كأس العالم و مستواه لم يتغير باقي ضعيف نفس الشيء في فريقه الألماني ندمو لي جابوه عيان بزاف
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0
25 - تجاني الأحد 14 أكتوبر 2018 - 20:56
الاعبين لمغاربة فيهم الغرور والتكبر معمرهم اطفروها
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