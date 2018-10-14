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كُتّاب وآراء
بعد شتمه والدة مشجع بلفظ جنسي .. منديل يعتذر
قدم اللاعب الدولي المغربي حمزة منديل اعتذاره عن الشتيمة التي صدرت عنه، تجاه أحد المشجعين عبر موقع "تويتر"، مباشرة بعد مباراة أمس السبت أمام منتخب جزر القمر، برسم الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019، وخلفت العديد من ردود الفعل الغاضبة.
وخرج الدولي المغربي، مساء اليوم، بتدوينة جديدة قدم خلالها اعتذاره عما صدر عنه، معبرا عن تقديره واحترامه للجماهير المغربية والعشق الذي تكنه للمنتخب الوطني، ومبرزا أنه يتقبل انتقاداتها.
وتلقى منديل انتقادات شديدة من قبل المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شتم والدة مشجع طلب منه أن يحسّن مستواه وعرضياته من الأطراف صوب معترك العمليات.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما صدر عن حمزة منديل، وطالبوا المسؤولين في الجامعة الملكية المغربية بتأديبه ومعاقبته جراء ما اقترفه في حق مواطن مغربي أدلى بكل احترام برأيه في ما يخص أداء اللاعب المدافع عن راية المغرب.
وقال كثيرون إن على حمزة منديل أن يكون لاعبا محترفا في أدائه وأخلاقه، وأن يحترم وجهات نظر المشجعين، وأن يضع رجليه على الأرض ويحارب الغرور والعجرفة وقلة الحياء، إن هو فعلا أراد الذهاب بعيدا في عالم كرة القدم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
انه كان مستوى المنتخب المغربي جد ضعيف ولهدا قد تلقى لاعبي المنتخب كتير من الكلام الجنسي من الجمهور ولهادا قد شتم هادا اللاعب تلك السيدة