24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. المخرج نسيم عباسي يدعو إلى استثمار الخواص في السينما المغربية (5.00)

  2. رئيس مصر يرفض أي دور جديد للإخوان المسلمين (5.00)

  3. الأسد ينظّم الأوقاف ويحدد ولاية مفتي الجمهورية (5.00)

  4. رونار يؤكد إفلات المنتخب من "نتيجة كارثية" في تصفيات كأس إفريقيا (5.00)

  5. ندوة تعدّد فوائد الشرب من الصنبور ومضار "المياه المعلّبة" بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بعد شتمه والدة مشجع بلفظ جنسي .. منديل يعتذر

بعد شتمه والدة مشجع بلفظ جنسي .. منديل يعتذر

بعد شتمه والدة مشجع بلفظ جنسي .. منديل يعتذر
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:18

قدم اللاعب الدولي المغربي حمزة منديل اعتذاره عن الشتيمة التي صدرت عنه، تجاه أحد المشجعين عبر موقع "تويتر"، مباشرة بعد مباراة أمس السبت أمام منتخب جزر القمر، برسم الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019، وخلفت العديد من ردود الفعل الغاضبة.

وخرج الدولي المغربي، مساء اليوم، بتدوينة جديدة قدم خلالها اعتذاره عما صدر عنه، معبرا عن تقديره واحترامه للجماهير المغربية والعشق الذي تكنه للمنتخب الوطني، ومبرزا أنه يتقبل انتقاداتها.

وتلقى منديل انتقادات شديدة من قبل المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شتم والدة مشجع طلب منه أن يحسّن مستواه وعرضياته من الأطراف صوب معترك العمليات.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما صدر عن حمزة منديل، وطالبوا المسؤولين في الجامعة الملكية المغربية بتأديبه ومعاقبته جراء ما اقترفه في حق مواطن مغربي أدلى بكل احترام برأيه في ما يخص أداء اللاعب المدافع عن راية المغرب.

وقال كثيرون إن على حمزة منديل أن يكون لاعبا محترفا في أدائه وأخلاقه، وأن يحترم وجهات نظر المشجعين، وأن يضع رجليه على الأرض ويحارب الغرور والعجرفة وقلة الحياء، إن هو فعلا أراد الذهاب بعيدا في عالم كرة القدم.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ر - ا زاوية الشيخ الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:41
تال دابا مكانش عليه يدير الفعل من اﻷول...خلاها عمي بنكيران عفا الله عما سلف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - saido الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:45
اعتقد ان احد ما نصحه بالاعتذار .. لتدوم كعكة المنتخب ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - مصطفى كاراطيكا الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:47
مكيان لا تقدير لا احترام والله الي غير تيكدبو عليكم راه الأغلبية ديالهم هكدا ممسوقينش لا المغرب ولا المغاربة غير الشهرة والمال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
4 - amagous الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:48
Ce type est facilement remplaçable.Il est tres moyen il appartient donc au respectable hervé renard de prendre la decision qui s'impose.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - Boumalen الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:49
Il n a pas s excusé mais il s est forcé de s excuser car il a peur des conséquences ,un joueur professionnel,mais il ne est pas professionnel ce type là car il croit qu il est au top mais c est loin d être au top puisque il est mal éduquer.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - محمد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:53
لاتنتظروا أي رد من جامعة الكرة المغربية على حمزة منديل لأن بعض اللاعبين يتمتعون بحصانة ولد الفشوش داخلها ولكن ماقول القانون المغربي في السب والشتم والقذف أم. فن الأمر لا يعني أمثال منديل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - Brahim الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:54
على ما أضن
انه كان مستوى المنتخب المغربي جد ضعيف ولهدا قد تلقى لاعبي المنتخب كتير من الكلام الجنسي من الجمهور ولهادا قد شتم هادا اللاعب تلك السيدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - abdrrahmane الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:56
أتمنى من الجماهير المغربية المحبة للفريق الوطني عبر جميع بقاع العالم ان تتقبل اعتذار اللاعب المغربي حمزة منديل فالاعتراف بالخطأ فضيلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - sohail الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:57
منديل مكسب كبير للمتنخب ومستقبل الكرة المغربية نتمنى من المشجعين احترام هذه المواهب الشابة كي تشق طريقها نحو النجومية كما نتمنى من بعض المرضى بالعنصرية ان يكفوا عن انتقاده فقط لان بشرته سوداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
10 - famous الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:57
هدا اللعب غير مؤهل لحمل القميص الوطني ، وهو يمثل نموذجا مصغرا للعديد من المسؤولين الذين يضنون أنهم بتقلدهم بعض المناصب ، أصبحوا يملكونها ويتصرفون فيها حسب رغباتهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - Ziryab الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:58
هذا غير كافي. يجب أن يعاقب لكي يعي حجم الخطأ المرتكب. لو كان في دولة ديموقراطية لتمت محاكمته و الحكم عليه بتقديم الإعتذار و أداء غرامة لجبر الضرر المعنوي الذي لحق بالضحية و بأمه. لو كان يعرف أنه سيعاقب ما تجرأ بذلك الكلام السوقي الساقط. و هو حتما لا يتجرأ على فعلته في ألمانيا لكن كل شئ ممكن في بلاد السيبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
12 - عيسى الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:21
صراحة تيلعب لعب واحد ضربها قدامك.وتبعها نوطة وحدة مزال بعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.