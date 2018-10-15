24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:29
|13:18
|16:26
|18:58
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "رحلة العذاب" تنغصّ الاستمتاع بجمال "أقشور" وسط جبال الريف
- المغرب والجزائر .. من الحرب العسكرية إلى المعركة الاستعراضية
- وسْم "ماساكتاش" يُلقي حجرا في بِرْكة عنف المغاربة ضد النساء
- آلاف المستفيدين من حملة طبية بمشفى الزهراوي
- حكومة العثماني تتفاءل بجلب استثمارات خارجية قبل متم العام الجاري
- رفيقي: إحالة آيةٍ في سورة الفاتحة على اليهود يشجع على الكراهية - (137)
- تعليمات أمنية جديدة .. حموشي يشدّد على تطوير شرطة النجدة - (67)
- "مسيرة البيضاء" تُنادي بمحاكمة المُفسدين والتوزيع العادل للثروات - (62)
- هل يراهن الملك على طبقة وسطى فلاحية تحرّك التنمية الاقتصادية؟ - (57)
- خطيبة خاشقجي: هذا شرطي لقبول دعوة ترامب - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وادو: التحيز التحكيمي خدم المنتخب أمام جزر القمر
خصص اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو مساحة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمباراة "أسود الأطلس" أمام جزر القمر، المقامة السبت الماضي بالدار البيضاء، حيث وجه العديد من الانتقادات إلى النخبة الوطنية بعد المردود الباهت والمحتشم الذي ظهر به رفاق العميد مبارك بوصوفة.
ونشر عبد السلام وادو تهنئة الكونفدرالية الإفريقية لمنتخب جزر القمر على المستوى الجيد الذي ظهر به خلال مجمل فترات النزال، قبل أن يبدي العديد من ملاحظاته التقنية على المردود والمستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني المغربي.
انتقد الدولي المغربي السابق بعض الاختيارات التي أقدم عليها الناخب الوطني، هيرفي رونار، منها مواصلة الاعتماد على بعض اللاعبين كبار السن ودون فريق، وعلى آخرين تغيب عنهم التنافسية على مستوى فرقهم، مضيفا أن الأمر "يقتضي الدفع بلاعبين شباب، والاعتماد عليهم تحضيرا للمستقبل".
وكشف وادو أن "أسود الأطلس" ظهرت بمستوى ضعيف جدا، خاصة من الناحية الدفاعية، حيث ظهر جليا التباعد الكبير لحظة استرجاع الكرة والبطء في تحويلها إلى مرتدات، وكذلك ركز على التنشيط الهجومي الضعيف الذي ظهر به لاعبو الخط الأمامي.
المدافع الدولي السابق اعتبر أن "حكم المواجهة كان متحيزا"، ووجه اتهاما إلى "الكاف" قائلا إن "التحكيم هو حصان المعركة بالنسبة إلى الكفدرالية"، قبل أن يضيف: "ركلة الجزاء صحيحة، لكن الحكم كان متحيزا. لاعب دولي مغربي سابق هو من يقول ذلك. أكره الظلم".