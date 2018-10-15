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الرئيسية | رياضة | وادو: التحيز التحكيمي خدم المنتخب أمام جزر القمر

وادو: التحيز التحكيمي خدم المنتخب أمام جزر القمر

وادو: التحيز التحكيمي خدم المنتخب أمام جزر القمر
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 10:37

خصص اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو مساحة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمباراة "أسود الأطلس" أمام جزر القمر، المقامة السبت الماضي بالدار البيضاء، حيث وجه العديد من الانتقادات إلى النخبة الوطنية بعد المردود الباهت والمحتشم الذي ظهر به رفاق العميد مبارك بوصوفة.

ونشر عبد السلام وادو تهنئة الكونفدرالية الإفريقية لمنتخب جزر القمر على المستوى الجيد الذي ظهر به خلال مجمل فترات النزال، قبل أن يبدي العديد من ملاحظاته التقنية على المردود والمستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني المغربي.

انتقد الدولي المغربي السابق بعض الاختيارات التي أقدم عليها الناخب الوطني، هيرفي رونار، منها مواصلة الاعتماد على بعض اللاعبين كبار السن ودون فريق، وعلى آخرين تغيب عنهم التنافسية على مستوى فرقهم، مضيفا أن الأمر "يقتضي الدفع بلاعبين شباب، والاعتماد عليهم تحضيرا للمستقبل".

وكشف وادو أن "أسود الأطلس" ظهرت بمستوى ضعيف جدا، خاصة من الناحية الدفاعية، حيث ظهر جليا التباعد الكبير لحظة استرجاع الكرة والبطء في تحويلها إلى مرتدات، وكذلك ركز على التنشيط الهجومي الضعيف الذي ظهر به لاعبو الخط الأمامي.

المدافع الدولي السابق اعتبر أن "حكم المواجهة كان متحيزا"، ووجه اتهاما إلى "الكاف" قائلا إن "التحكيم هو حصان المعركة بالنسبة إلى الكفدرالية"، قبل أن يضيف: "ركلة الجزاء صحيحة، لكن الحكم كان متحيزا. لاعب دولي مغربي سابق هو من يقول ذلك. أكره الظلم".

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