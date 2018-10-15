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الرئيسية | رياضة | محكمة ألمانية تتجنب إثارة فضائح "مونديال 2006"

محكمة ألمانية تتجنب إثارة فضائح "مونديال 2006"

محكمة ألمانية تتجنب إثارة فضائح "مونديال 2006"
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 19:30

قررت محكمة ألمانية عدم متابعة قضية ضد مسؤولين بارزين سابقين بكرة القدم الألمانية، تتضمن اتهامات تهرب ضريبي على هامش بطولة كأس العالم 2006 لكرة القدم التي احتضنتها ألمانيا.

وكانت هيئة الإدعاء الألمانية قد وجهت تلك الاتهامات إلى فولفجانج نيرسباخ وثيو زفانتسيجر، رئيسي اتحاد الكرة الألماني السابقين، وهورست آر.شميت السكرتير العام السابق للاتحاد نفسه.

وقال متحدث باسم محكمة فرانكفورت الجزئية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن المحكمة أقرت بعدم وجود أسباب كافية للمضي قدما في القضية، مضيفا أن الإدعاء العام يمكنه الاستئناف ضد القرار خلال أسبوع.

وتتركز القضية في قيام اتحاد الكرة الألماني بدفع 6.7 ملايين يورو إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في عام 2005، حيث تم الإعلان حينذاك بأنها تأتي كمساهمة في فعالية ثقافية متعلقة بكأس العالم في ألمانيا؛ ولكن لم تتم إقامة تلك الفعالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من المانيا الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 20:36
هذه هي المانيا التي تتشدقون بها و بديمقراطيتها. اضف الى ذلك فضيخة مطار برلين و فولكسفاكن و اوودي و سيمنس و رشوى مكتب شؤون اللاجئين و ما خفي أعظم..
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2 - مول الحانوت الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 21:25
أنا أعيش في ألمانيا و أبشركم أن الديمقراطية الزائفة الكاذبة للغرب المسيحي اليهودي بدأت الحمد لله في الإنهيار .. هناك برنامج كان يقدمه أحد الكومديين الألمان إسمه ستيفان رااب يتكلم عن المشاريع الفاشلة في ألمانيا والله هناك مشاريع صرفت فيها الملايير ولم تتم للفساد الذي حصل فيها مثل مطار برلين الشهير و القناطر التي لم يتم إستعمالها نظرا لتآكل بعض أجزائها قبل افتتاحها بل و أظهر أن العديد من مكاتب الدراسات و شركات التنفيد عندها علاقات مشبوهة مع الحكومة و يتم تمرير المشاريع بشكل متواطئ ولكن القانون يقف عاجزا أمام هدىه الشبكات لأنها أكبر من القانون...
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