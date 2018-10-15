محكمة ألمانية تتجنب إثارة فضائح "مونديال 2006"

هسبريس - د.ب.أ

قررت محكمة ألمانية عدم متابعة قضية ضد مسؤولين بارزين سابقين بكرة القدم الألمانية، تتضمن اتهامات تهرب ضريبي على هامش بطولة كأس العالم 2006 لكرة القدم التي احتضنتها ألمانيا.

وكانت هيئة الإدعاء الألمانية قد وجهت تلك الاتهامات إلى فولفجانج نيرسباخ وثيو زفانتسيجر، رئيسي اتحاد الكرة الألماني السابقين، وهورست آر.شميت السكرتير العام السابق للاتحاد نفسه.

وقال متحدث باسم محكمة فرانكفورت الجزئية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن المحكمة أقرت بعدم وجود أسباب كافية للمضي قدما في القضية، مضيفا أن الإدعاء العام يمكنه الاستئناف ضد القرار خلال أسبوع.

وتتركز القضية في قيام اتحاد الكرة الألماني بدفع 6.7 ملايين يورو إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في عام 2005، حيث تم الإعلان حينذاك بأنها تأتي كمساهمة في فعالية ثقافية متعلقة بكأس العالم في ألمانيا؛ ولكن لم تتم إقامة تلك الفعالية.