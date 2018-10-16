أولمبيك خريبكة يزيد من متاعب الرجاء البيضاوي

أوعنا بلعيد

يستحوذ الاستعداد لمباراة الإياب أمام فريق إينيمبا النيجيري، ضمن مجريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على تركيز مكونات الرجاء الرياضي من أجل التأهل إلى النهائي وإهداء الكرة المغربية لقبا قاريا آخر.

ويستعد النسور الخضر بكل ما أوتوا من قوة لخوض النزال القاري بعزيمة لتزكية انتصار الذهاب بهدف نظيف، ويعولون على دعم جماهيرهم التي تؤثث جنبات المركب الرياضي محمد الخامس وتعتبر اللاعب رقم 12 المؤثر جدا بالمنظومة الرجاوية.

ويعتبر الإرهاق وضغط المباريات والإصابات، من أبرز العوامل المنافسة للكتيبة الخضراء إلى جانب الفريق الخصم والظروف المحيطة باللقاء؛ لهذا كانت إدارة الرجاء تمني النفس بأن توافق نظيرتها لأولمبيك خريبكة على تقديم مباراة الفريقين ضمن مجريات الجولة الخامسة من الدوري المغربي الاحترافي.

وبعث المكتب المسير للرجاء "بفاكس" إلى نظيره الخريبكي، يطلب فيه تقديم موعد المباراة من 20 إلى 19 أكتوبر الجاري حتى يتسنى للعناصر الرجاوية ربح يوم إضافي قبل ملاقاة اينيمبا النيجيري في كأس "الكاف".

مسؤولو أولمبيك خريبكة رفضوا الطلب الرجاوي وبرروا ذلك بكون الظروف لا تسمح بسبب التزام ثلاثة من لاعبيهم مع المنتخب الوطني، وإصابة اللاعب نجيب المعتني.

وأضاف المكتب المسير لأولمبيك خريبكة أن مسألة تغيير التاريخ مرتبطة بموافقة كل من الطاقم التقني للنادي والسلطات الأمنية بغية اتخاذ احتياطاتهما، وتغيير برنامج عملهما اليومي ليوافق التاريخ الجديد.

ويعيش فريق الرجاء ضغطا كبيرا بسبب رزنامة المباريات وتواريخها المتقاربة؛ إذ بات لزاما عليه المشاركة في أربع مسابقات وخوض أربع مباريات خلال أربعة عشر يوما، وتتعلق الأمر بالدوري المغربي الاحترافي، وكأس العرش، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية سابقا).