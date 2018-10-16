بعثة نادي الأهلي المصري لكرة اليد تحل بالمغرب

أوعنا بلعيد

اختار مسؤولو نادي الأهلي المصري لكرة اليد (رجال) المغرب لإجراء معسكر إعداد قصير تتخلله مباريات ودية تأهبا لخوض بطولة إفريقيا للأندية البطلة في نسختها الأربعين، المزمع تنظيمها بكوت ديفوار ابتداء من 19 أكتوبر الجاري.

وحلت بعثة الأهلي لكرة اليد، المكونة من 18 لاعبا، برئاسة جوهر نبيل، عضو مجلس الإدارة، بمدينة الدار البيضاء، الإثنين، للاستعداد لخوض المسابقة القارية.

وينتظر أن تمكث بعثة الفريق يومين بمدينة الدار البيضاء، تستعد خلالهما للبطولة القارية وتجري بعض المباريات الودية، قبل الرحيل إلى كوت ديفوار على أمل تحقيق اللقب القاري السادس في بطولة إفريقيا للأندية البطلة.

ويهدف الطاقم الفني لفريق الأهلي المصري، بقيادة عاصم حماد، إلى تجهيز اللاعبين وتوفير المناخ المناسب لهم داخل المغرب للاستعداد بشكل جيد ليكونوا في مستوى التطلعات واجتياز المنافسين بالمجموعة الأولى التي تعرف مشاركة كل من "يو اس اف ايه" من بوركينافاسو، و"فاب" الكاميروني، و"ريد ستار" الايفواري، إضافة الى ممثل دولة مصر.

وضمت قائمة الأهلي المصري لكرة اليد كلا من هادي رفعت ومحمد عصام في حراسة المرمى، ومحمود فايز، وأحمد أبو الفتوح حماصة، وممدوح طه، وأحمد حسام، وإسلام حسن، وأحمد خيري، ومحمد إبراهيم، وباجيو، وإبراهيم المصري، وأحمد عبد الرحمن، ويوسف معروف، وعبد الرحمن فيصل، وعمر حجاج، ومصطفى خليل، وعمر الوكيل ومحمود عاصم، تحت القيادة الفنية للمدرب عاصم حماد.

ويرتقب أن تشد بعثة الأهلي الرحال إلى كوت ديفوار يوم 17 من الشهر الجاري، قبل خوض أولى مبارياتها بالبطولة أمام "فاب" الكاميروني في العشرين من الشهر ذاته.