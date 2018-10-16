كأس زايد تمنح الوداد والرجاء إضافة لاعبين جدد

أوعنا بلعيد

رفع الاتحاد العربي لكرة القدم عدد اللاعبين المسموح للأندية الكروية بتسجيلهم في قوائمها من 30 إلى 35. ويصب هذا القرار في صالح الفرق المشاركة في مسابقة كأس زايد للأندية البطلة، وعلى رأسها فريقا الوداد والرجاء المغربيين.

وسيخول قرار الاتحاد العربي لكرة القدم الجديد لناديي الرجاء والوداد إضافة لاعبين جدد إلى لائحتيهما قبل مواجهة الاسماعيلي المصري والنجم الساحلي التونسي برسم ثمن نهائي كأس زايد.

ومنح الاتحاد العربي مهلة تسعة أيام للأندية الراغبة في تسجيل لاعبين جدد، بعد أن حدد فترة التسجيل بين 14 و23 أكتوبر الجاري، وأكد أنها اختيارية، على اعتبار أنه يمكن للأندية التي ستحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي تعزيز لائحتها في يناير المقبل بالتزامن مع الميركاتو الشتوي.

وينتظر فريق الوداد الرياضي يوم 27 أكتوبر الجاري لملاقاة فريق النجم الساحلي في "ديربي" مغاربي ستجرى أطواره فوق أرضية مركب محمد الخامس، فيما سيشد نادي الرجاء الرحال صوب الديار المصرية لمواجهة الإسماعيلي المصري يومين بعد إجراء الفريق الأحمر لمباراته (29 أكتوبر).

يشار إلى أن الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن رسميا عن مواعيد جولتي الذهاب والإياب من دور الثمن، بعدما اتفقت الأندية الستة عشر المتأهلة، على هامش قرعة هذا الدور التي أجريت مؤخرا بمدينة الرياض، على ذلك وعلى والملاعب التي ستقام عليها المواجهات، بحضور ممثلي الاتحادات الأهلية واللجنة المنظمة للبطولة.

وستنطلق جولة الذهاب يوم 27 أكتوبر الجاري بمواجهتين تجمعان الوداد الرياضي وضيفه النجم الساحلي التونسي، والاتحاد السكندري والزمالك، ويختتم دور ثمن النهائي يوم 11 دجنبر المقبل بمواجهة الرجاء الرياضي وضيفه الإسماعيلي المصري.

وفيما يلي المواعيد الرسمية لثمن النهائي: