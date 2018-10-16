شالكه الألماني يحتفي بعودة حاريث من الإصابة

أوعنا بلعيد

عرفت تداريب نادي شالكه الألماني لكرة القدم، الإثنين، مشاركة الدولي المغربي أمين حاريث، عقب عودته من الإصابة التي ألمت به أمام نادي ماينز برسم الجولة السادسة من البوندسليغا.

واحتفى فريق شالكه بعودة أمين حاريث ومشاركته في مران ناديه؛ إذ نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "تويتر" يحتوي على لقطات تم التركيز خلالها على ركض النجم المغربي وضغطه على حامل الكرة.

ووصف نادي شالكه عودة أمين حاريث من الإصابة واستعادة عافيته سريعا بالخبر "الجيد"، لا سيما أن مهاجم الأسود نجح في إكمال الحصة التدريبية رفقة زملائه تأهبا لخوض مباراة فيردر بريمن خلال قمة الجولة الثامنة من البوندسليغا.

يشار إلى أن الإصابة حرمت النجم أمين حاريث من الحضور ضمن القائمة النهائية التي كشف عنها الناخب المغربي هيرفي رونار لملاقاة منتخب جزر القمر، ذهابا وإيابا، ضمن مجريات الجولتين الثالثة والرابعة من الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات الكأس الإفريقية 2019 المزمع تنظيمها بدولة الكاميرون.

وخسر المنتخب المغربي خدمات العديد من اللاعبين بداعي الإصابة، ويتعلق الأمر بحكيم زياش ونصير مزراوي وأيت بناصر وأمين حاريث وعبد الإله الحافيظي ومروان داكوستا، الأخير خاض مباراة الذهاب بالدار البيضاء أمام جزر القمر وسيغيب عن لقاء العودة يوم غد الثلاثاء في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب سعيد محمد الشيخ.