جماهير الرجاء تجذب العائلات بـ"شجّع فرقتك ومَا تخسّرش هضْرتك"

هسبورت - آمال لكعيدا*

عَادت جماهير الرجاء البيضاوي لإطلاق حملة جديدة ضمن سلسلة الحملات الهادفة لجعل المدرّج الجنوبي الأرقى بين مدرجات الملاعب الوطنية، ويتعلّق الأمر هذه المرة بالتزام بكل أنواع تشجيع الفريق "الأخضر" دون التلفظ بأي كلام نابٍ، قد يزعج شريحة من الحاضرين في المدرجات، خاصةً منها العائلات.

وأَحدثت مجموعة "Groupe Supporters Raja" الفايسبوكية "هاشتاغ" بشعار "شجع فرقتك بلا ما تخسر هضرتك"، تدعو فيه الجماهير الرجاوية إلى تفادي السب والشتم والتلفظ بالكلام النابي في المدرجات، والالتزام بالتشجيع النظيف والمحترم للفريق، تكريما للأمهات والآباء والنساء والأطفال الذين يهيمون في حب الرجاء، فيضطر بعضهم إلى تحمّل سماع كلام ساقط في سبيل متابعة النادي من المدرجات، فيما يجد البعض الآخر نفسه مرغمًا على حرمان نفسه من حقّه في ولوج الملعب تفاديا للتعرّض لموقف محرج بسبب نوعية الألفاظ المذكورة.

وتَعهّدت فئة كبيرة من مستعملي "الهاشتاغ" بانخراطها في الحملة، فيما دعت فئة أخرى المسؤولين عن المجموعة الموسيقية لـ"الماكانا"، إلى تغيير الكلمات النابية الموجودة في بعض الأغاني، لتفادي الاضطرار إلى ترديدها بصوت واحد، دون أن يتم المساس بمضمون وقافية الأهزوجة.

للإشارة، فجمع النفايات وتنظيف المدرجات، بعد انتهاء كل مباراة يخوضها الرجاء البيضاوي في مركب محمد الخامس، بات أيضا عادةً بالنسبة إلى جماهير الفريق "الأخضر"، التي لا تنهاها عنها فرحة فوز أو خيبة تعثّر، في واحدة من أبهى الصور المسوقة عن المناصر المغربي، محليًا وحتى لدى الأجانب الذين يتابعون مباريات النادي من الملعب.

ودَأب جمهور الرجاء البيضاوي على هاته العادة امتثالا لحملة "شجع فرقتك ونقي بلاصتك" التي انطلقت منذ حوالي 3 أشهر، وبدأت تترسّخ في ذهن "الرجاويين" مع توالي المباريات.

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